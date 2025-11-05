Філіппіни накрив один з найсмертоносніших тайфунів: загинуло 59 людей (фото)

Щонайменше 59 людей загинули, а близько пів мільйона мешканців були змушені покинути свої домівки через тайфун Kalmaegi, який став одним із найсмертоносніших на Філіппінах за останні роки. Раптові потоки води затоплювали цілі райони, і людям доводилося рятуватися на дахах будинків.

Як повідомляє Bloomberg, стихія, відома в країні під назвою Tino, спричинила катастрофічні повені в центральних провінціях, найбільше — у Себу, де зафіксовано найбільшу кількість жертв.

Більшість загиблих постраждали від падіння дерев, уламків споруд або були змиті стрімкими потоками. Під час рятувальних робіт розбився вертоліт ВПС Філіппін — загинули шість членів екіпажу.

Національна метеослужба PAGASA повідомляє, що тайфун дещо послабшав: швидкість вітру сягає 120 км/год, пориви — до 165 км/год. Проте в частині провінції Палаван усе ще діє другий рівень штормового попередження з п'яти можливих. Очікується, що вже в четвер вранці Kalmaegi залишить територію країни та попрямує у бік В’єтнаму.

Це вже двадцятий тропічний циклон, який накрив Філіппіни цього року, і він знову загострив увагу до корупційного скандалу навколо розкрадання державних коштів, виділених на протипаводкові проєкти.

Філіппіни щороку переживають близько двадцяти сильних штормів і залишаються однією з найбільш уразливих держав світу перед природними катастрофами.

