Фінансова загроза для українців: чому можуть зникнути гроші без вашого звернення до банку

Банківський ринок України зазнає змін: клієнтам доведеться підтверджувати активність своїх рахунків, щоб уникнути втрати грошей. Особливо це стосується власників "забутих" рахунків в Ощадбанку – якщо не вжити заходів до 30 вересня, їхні заощадження будуть переведені у статус "нерухомих вкладів" з додатковими комісіями.

За інформацією банку, це може призвести не лише до обмеження доступу до рахунку, а й до нарахування комісій, які істотно зменшать залишки на картках і депозитах. Ощадбанк зобов’язав особисто відвідати відділення тих клієнтів, які протягом трьох і більше років не здійснювали жодних операцій по рахунку. Це правило стосується як власників платіжних карток, так і вкладників депозитів.

Під "операціями" мається на увазі будь-яка активність на рахунку: зняття готівки, безготівкові перекази, поповнення картки або оплата покупок. Якщо рахунок тривалий час залишався неактивним, його власнику доведеться пройти повторну ідентифікацію та підтвердити право на кошти.

Читайте також: Скільки коштує поповнити картку Ощадбанку у 2025 році: актуальні тарифи

Для цього клієнту потрібно особисто відвідати відділення банку з двома документами:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (ІПН).

У банку пояснюють, що процедура є обов’язковою для актуалізації персональних даних, щоб захистити клієнтів від шахрайства та підтвердити, що саме вони є власниками рахунків.

Якщо клієнт не встигне звернутися до 30 вересня 2025 року, його кошти автоматично переведуть у категорію "нерухомих вкладів". Це означає:

на рахунок будуть нараховуватися спеціальні комісії за обслуговування;

банк матиме право списувати певні суми відповідно до тарифів;

відновити повноцінний доступ до коштів стане складніше та дорожче.

Варто зауважити, що комісія не стосується арештованих рахунків та коштів, що виплачуються у рамках спадщини. Такі заходи впроваджуються для підтримки актуальності даних клієнтів і запобігання ситуаціям, коли "забуті" рахунки можуть стати об’єктом шахрайства чи зловживань. Крім того, це відповідає внутрішній політиці банків та вимогам фінансового моніторингу й законодавства.

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку пояснили, у яких випадках клієнтам можуть відмовити у видачі коштів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!