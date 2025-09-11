Фінпідтримка від Британії: хто з українців може отримати 11 тис. грн допомоги

Громадська організація "Відповідальні громадяни" спільно з Mercy Corps та за фінансового сприяння уряду Великої Британії впроваджує гуманітарну ініціативу в одному з регіонів, що межує з зоною бойових дій. У межах цієї програми люди, які були евакуйовані з небезпечних територій, мають можливість отримати грошову підтримку.

Таку інформацію оприлюднила пресслужба громадської організації "Відповідальні громадяни". Вона вже понад десятиліття активно діє у прифронтових районах, підтримуючи місцеве населення, зокрема через надання фінансової допомоги.

Під час чергової хвилі евакуації з Донеччини її діяльність зосереджена на транзитному центрі в Павлограді (Дніпропетровська область), де евакуйованим мешканцям, які були змушені покинути свої домівки, забезпечують тимчасове житло та матеріальну підтримку.

Критерії для отримання фінансової підтримки охоплюють такі категорії домогосподарств:

сім’ї, які протягом останнього місяця втратили можливість проживати у своєму звичному житлі через наслідки бойових дій.

домогосподарства, що були змушені покинути території, розташовані на відстані 16–30 км від зони активних бойових зіткнень, упродовж останніх 30 днів.

родини, які за останні 30 днів евакуювалися з районів, що знаходяться ближче ніж 15 км до бойових дій або з тимчасово окупованих територій.

Ще одна важлива умова – сукупний щомісячний дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 6 310 гривень.

До інших критеріїв вразливості відносяться:

проживання в колективних приміщеннях, зруйнованому житлі або бездомність;

родини, де є люди з інвалідністю чи важкими хронічними захворюваннями;

сім'ї з трьома і більше дітьми до 18 років;

неповні родини (один з батьків) з дітьми до 18 років;

родини, що включають вагітних жінок або матерів, які годують груддю;

родини, в яких є люди похилого віку (60 років і старші).

Розмір допомоги та порядок її отримання

У вересні 2025 року громадська організація "Відповідальні громадяни" відкрила прийом заявок на участь у програмі одноразової грошової допомоги. Кожен учасник може розраховувати на виплату у розмірі 10 800 гривень.

Щоб скористатися цією можливістю, необхідно офіційно зареєструвати факт виїзду з покинутої громади через відповідні органи місцевого самоврядування. Лише після цього можна звернутися до центру для подання заявки.

"Ми й надалі залишаємося поруч із людьми, які долають шлях евакуації, щоб у цей складний час вони відчували підтримку і мали можливість подбати про свої потреби", – зазначається у повідомленні.

