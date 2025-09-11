Фінпідтримка від Британії: хто з українців може отримати 11 тис. грн допомоги
Громадська організація "Відповідальні громадяни" спільно з Mercy Corps та за фінансового сприяння уряду Великої Британії впроваджує гуманітарну ініціативу в одному з регіонів, що межує з зоною бойових дій. У межах цієї програми люди, які були евакуйовані з небезпечних територій, мають можливість отримати грошову підтримку.
Таку інформацію оприлюднила пресслужба громадської організації "Відповідальні громадяни". Вона вже понад десятиліття активно діє у прифронтових районах, підтримуючи місцеве населення, зокрема через надання фінансової допомоги.
Під час чергової хвилі евакуації з Донеччини її діяльність зосереджена на транзитному центрі в Павлограді (Дніпропетровська область), де евакуйованим мешканцям, які були змушені покинути свої домівки, забезпечують тимчасове житло та матеріальну підтримку.
Критерії для отримання фінансової підтримки охоплюють такі категорії домогосподарств:
- сім’ї, які протягом останнього місяця втратили можливість проживати у своєму звичному житлі через наслідки бойових дій.
- домогосподарства, що були змушені покинути території, розташовані на відстані 16–30 км від зони активних бойових зіткнень, упродовж останніх 30 днів.
- родини, які за останні 30 днів евакуювалися з районів, що знаходяться ближче ніж 15 км до бойових дій або з тимчасово окупованих територій.
Читайте також: OCHA Ukraine виплачує по 1 тис. доларів: кому нададуть фінансову допомогу
Ще одна важлива умова – сукупний щомісячний дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 6 310 гривень.
До інших критеріїв вразливості відносяться:
- проживання в колективних приміщеннях, зруйнованому житлі або бездомність;
- родини, де є люди з інвалідністю чи важкими хронічними захворюваннями;
- сім'ї з трьома і більше дітьми до 18 років;
- неповні родини (один з батьків) з дітьми до 18 років;
- родини, що включають вагітних жінок або матерів, які годують груддю;
- родини, в яких є люди похилого віку (60 років і старші).
Розмір допомоги та порядок її отримання
У вересні 2025 року громадська організація "Відповідальні громадяни" відкрила прийом заявок на участь у програмі одноразової грошової допомоги. Кожен учасник може розраховувати на виплату у розмірі 10 800 гривень.
Щоб скористатися цією можливістю, необхідно офіційно зареєструвати факт виїзду з покинутої громади через відповідні органи місцевого самоврядування. Лише після цього можна звернутися до центру для подання заявки.
"Ми й надалі залишаємося поруч із людьми, які долають шлях евакуації, щоб у цей складний час вони відчували підтримку і мали можливість подбати про свої потреби", – зазначається у повідомленні.
Раніше ми розповідали, що українцям виплачуватимуть до 1 млн грн допомоги.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!