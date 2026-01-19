'Геноцид під прикриттям цифрової темряви': в Ірані вбито щонайменше 16,5 тисяч протестувальників, тисячі поранено (фото)

Під час жорсткого придушення антиурядових виступів іранська влада, за наявними даними, вбила щонайменше 16,5 тисячі людей та поранила понад 330 тисяч. Репресії відбуваються на тлі повного відключення інтернету й мобільного зв’язку, що, за словами лікарів, перетворило ситуацію на "масове знищення людей в умовах цифрової ізоляції".

Про це пише The Sunday Times, посилаючись на звіт мережі іранських медиків, інформацію правозахисних організацій та свідчення очевидців. Як зазначає видання, журналістам вдалося отримати дані від лікарів, які продовжують працювати в лікарнях Ірану. Інформацію передавали через супутникові термінали Starlink, що були нелегально завезені в країну.

Звіт базується на статистиці восьми великих офтальмологічних клінік і 16 відділень екстреної допомоги. Згідно з цими даними, кількість загиблих оцінюється в межах від 16 500 до 18 000 осіб, а число поранених — від 330 до 360 тисяч. Найбільше жертв зафіксовано протягом двох діб, коли силові структури — Корпус вартових ісламської революції та формування "Басідж" — діяли з особливою жорстокістю.

Ірансько-німецький хірург Амір Параста, медичний директор Munich MED і координатор збору інформації, звернув увагу на зміну тактики силовиків. За його словами, якщо під час протестів 2022 року переважно застосовувалися нелетальні засоби, то тепер проти демонстрантів використовується бойова зброя. Медики фіксують важкі поранення, отримані внаслідок стрілянини зі стрілецької зброї та кулеметів, встановлених на автомобілях.

Параста наголошує, що наведені цифри є мінімальними. Багато поранених не звертаються до лікарень, побоюючись арештів просто під час лікування.

За його словами, лікарі на місцях перебувають у стані глибокого шоку від побаченого. Він підкреслив, що навіть фахівці з досвідом роботи в зоні бойових дій визнають: рівень насильства безпрецедентний.

Газеті також вдалося поспілкуватися з людьми, яким вдалося залишити Іран. Один із мешканців Мешхеда розповів, що під час розгону протестів силовики відкривали вогонь по натовпу без розбору. Очевидець із міста Кередж повідомив, що стрільба велася навіть з дахів будівель, а будь-які спроби допомогти пораненим наражали людей на нову небезпеку.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Окремий розділ звіту присвячений травмам органів зору. За оцінками лікарів, від 700 до 1000 протестувальників втратили одне око. Лише в одній з тегеранських клінік задокументували тисячі поранень очей, значна частина з яких потребувала негайного хірургічного втручання.

Медичні працівники змушені працювати в умовах гострої нестачі донорської крові та постійного тиску з боку силовиків. За їхніми словами, в окремих випадках пораненим забороняли переливання крові, а пацієнтів забирали просто з операційних.

Для приховування реальних масштабів трагедії влада запровадила майже повну інформаційну блокаду. Активісти змогли доправити в країну десятки тисяч терміналів Starlink, однак їх використання становить смертельну небезпеку — силові структури регулярно проводять рейди з пошуку супутникових антен.

Серед загиблих, за даними правозахисників, багато молодих людей віком до 30 років — студентів, спортсменів, діячів культури. Серед підтверджених жертв — 28-річний Ясін Мірзаї, який готувався до вступу в докторантуру Бристольського університету. Його життя обірвалося під час першого ж виходу на протест у Керманшасі.

Нагадаємо, на російській Камчатці зафіксували потужний землетрус.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!