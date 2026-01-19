'Геноцид под прикрытием цифровой тьмы': в Иране убиты по меньшей мере 16,5 тысячи протестующих, тысячи ранены (фото)

Во время жесткого подавления антиправительственных выступлений иранские власти, по имеющимся данным, убили по меньшей мере 16,5 тысяч человек и ранили более 330 тысяч. Репрессии проходят на фоне полного отключения интернета и мобильной связи, что, по словам врачей, превратило ситуацию в "массовое уничтожение людей в условиях цифровой изоляции".

Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на отчет сети иранских медиков, информацию правозащитных организаций и свидетельства очевидцев. Как отмечает издание, журналистам удалось получить данные от врачей, продолжающих работать в больницах Ирана. Информацию передавали через спутниковые терминалы Starlink, нелегально завезенные в страну.

Отчет основан на статистике восьми крупных офтальмологических клиник и 16 отделений экстренной помощи. Согласно этим данным, число погибших оценивается в пределах от 16 500 до 18 000 человек, число раненых — от 330 до 360 тысяч. Больше жертв зафиксировано в течение двух суток, когда силовые структуры — Корпус стражей исламской революции и формирование "Басидж" — действовали с особой жестокостью.

Иранско-немецкий хирург Амир Параста, медицинский директор Munich MED и координатор сбора информации обратил внимание на изменение тактики силовиков. По его словам, если во время протестов 2022 преимущественно применялись нелетальные средства, то теперь против демонстрантов используется боевое оружие. Медики фиксируют тяжелые ранения, полученные в результате стрельбы из стрелкового оружия и пулеметов, установленных на автомобилях.

Параста отмечает, что приведенные цифры минимальны. Многие раненые не обращаются в больницы, опасаясь арестов прямо во время лечения.

По его словам, врачи на местах находятся в глубоком шоке от увиденного. Он подчеркнул, что даже специалисты с опытом работы в зоне боевых действий признают: уровень насилия беспрецедентен.

Газете также удалось пообщаться с людьми, которым удалось покинуть Иран. Один из жителей Мешхеда рассказал, что во время разгона протестов силовики открывали огонь по толпе без разбора. Очевидец из города Кередж сообщил, что стрельба велась даже с крыш зданий, а любые попытки помочь раненым подвергали людей новой опасности.

Отдельный раздел отчета посвящен травмам органов зрения. По оценкам врачей, от 700 до 1000 протестующих потеряли один глаз. Лишь в одной из тегеранских клиник задокументировали тысячи ранений глаз, значительная часть из которых нуждалась в немедленном хирургическом вмешательстве.

Медицинские работники вынуждены работать в условиях острой нехватки донорской крови и постоянного давления со стороны силовиков. По их словам, в некоторых случаях раненым запрещали переливание крови, а пациентов забирали прямо из операционных.

Для сокрытия реальных масштабов трагедии власти ввели почти полную информационную блокаду. Активисты смогли доставить в страну десятки тысяч терминалов Starlink, однако их использование представляет смертельную опасность — силовые структуры регулярно проводят рейды по поиску спутниковых антенн.

Среди погибших, по данным правозащитников, многие молодые люди в возрасте до 30 лет — студенты, спортсмены, деятели культуры. Среди подтвержденных жертв - 28-летний Ясин Мирзаи, готовившийся к поступлению в докторантуру Бристольского университета. Его жизнь оборвалась во время первого выхода на протест в Керманшасе.

