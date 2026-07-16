Град, шквали та до 34 градусів тепла: якою буде погода у другій половині липня

На середину липня в Україні збережеться комфортна літня погода без сильної спеки. У більшості областей температура повітря не перевищуватиме +30 градусів, хоча місцями можливі короткочасні дощі, грози, а подекуди навіть град і шквали. Лише на півдні та сході країни наступного тижня прогнозують локальне підвищення температури до +34 градусів.

Про це в коментарі OBOZ.UA повідомив синоптик Українського гідрометцентру Іван Семиліт. За його словами, у четвер над більшою частиною України переважатиме область підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів не очікується. Лише на Закарпатті, у Карпатах і на південному сході вдень можливі локальні короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, удень — +25…+30.

У п'ятницю погодні умови майже не зміняться. Більшість регіонів залишатимуться без опадів, лише в окремих районах півдня можливі короткочасні дощі та грози. Вночі очікується +15…+20 градусів, на північному сході буде трохи прохолодніше — +11…+16. У денні години температура коливатиметься в межах +23…+28 градусів, а на Закарпатті місцями підніметься до +32.

У суботу, за словами синоптика, над Україною відбудеться своєрідне "протистояння" повітряних мас. Із північного сходу надходитиме область високого атмосферного тиску, тоді як на захід країни впливатиме атмосферний фронт. Через це саме в західних областях прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали зі швидкістю вітру 15–20 метрів за секунду. В інших регіонах істотних опадів не передбачається. Температура вночі становитиме +13…+18 градусів, удень — +25…+30.

У неділю та понеділок атмосферний фронт поступово зміщуватиметься на схід. У західних і більшості північних областей пройдуть короткочасні дощі з грозами, тоді як на решті території збережеться суха погода. Вночі прогнозують +13…+20 градусів, удень — +23…+30. Водночас у центральних, східних і південних областях місцями температура може підвищитися до +32…+34 градусів, однак це буде локальне потепління.

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Попередній прогноз на наступний тиждень також не передбачає різких погодних змін. За словами Івана Семиліта, у вівторок короткочасні дощі з грозами можливі в більшості областей, а в середу та четвер — переважно на заході, півночі та північному сході країни. Наприкінці тижня опади поступово припиняться.

Температура повітря вночі триматиметься в межах +13…+20 градусів, удень — +21…+28. На півдні та сході буде дещо тепліше — до +27…+34 градусів.

Загалом синоптики прогнозують, що найближчими днями в Україні пануватиме типова літня погода без тривалих хвиль спеки. Спекотніше буде лише в окремих районах південних і східних областей, тоді як більшість регіонів насолоджуватиметься комфортними температурними показниками.

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