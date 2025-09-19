Грози та до 28 градусів тепла: прогноз погоди в Україні вихідні

У найближчі вихідні, 20 та 21 вересня, Україна перебуватиме під впливом антициклону, завдяки чому в більшості регіонів очікується сонячна й суха погода. Температура повітря підвищуватиметься, особливо вдень, коли стовпчики термометрів сягатимуть 22–28 °C.

Короткочасні дощі можливі лише в суботу на півночі Лівобережжя, тоді як решта країни залишатиметься без опадів. Також у нічний та ранковий час місцями формуватимуться тумани, найбільш імовірні в низинах. Про це пише meteoprog.

У суботу, 20 вересня, західні області матимуть теплу погоду без істотних опадів, із туманами на світанку. У північних регіонах уночі місцями пройдуть невеликі дощі, але вдень буде сухо. Центральна Україна отримає сонячну погоду з помірною хмарністю, а на півдні та в Криму встановиться по-літньому теплий день із температурою до +28 °C. Лише на сході можливі короткі дощі та локальні грози.

У неділю, 21 вересня, антициклон повністю визначатиме погодні умови — скрізь очікується малохмарне небо, відсутність опадів і комфортне тепло. Вночі температура коливатиметься в межах +6…+15 °C залежно від регіону, а вдень повітря прогріється до +20…+29 °C.

