Вантажний потяг зійшов з рейок на Житомирщині: є поранені (фото)
Поблизу Коростеня в Житомирській області зійшов з рейок вантажний поїзд. Унаслідок інциденту є постраждалі, а в русі пасажирських поїздів запроваджено тимчасові зміни.
Про це повідомила "Укрзалізниця" у своїх соціальних мережах. У компанії зазначили, що причини аварії вантажного складу наразі встановлюються. За попередньою інформацією, через так званий "негабарит" на суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда №45/46 сполученням Харків – Ужгород була змушена застосувати екстрене гальмування. У результаті з рейок зійшов локомотив пасажирського поїзда.
Під час інциденту одна пасажирка поїзда Харків – Ужгород зазнала порізів уламками скла. Медичну допомогу їй надали безпосередньо на місці. Водночас травмувалися члени бригади вантажного поїзда — машиніст і його помічник, яких госпіталізували.
"Укрзалізниця" також повідомила про значні затримки та зміну маршрутів низки поїздів. Зокрема, поїзд Харків – Ужгород рухатиметься із суттєвим запізненням: його відвели на сусідню станцію та спрямували об’їзним маршрутом.
Частину пасажирських поїздів перенаправили через Шепетівку, Козятин і Фастів. Очікується, що затримки в їхньому русі сягатимуть щонайменше трьох годин.
Замість Коростеня через Фастів курсують такі поїзди:
- №1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта
- №44/50 Івано-Франківськ – Черкаси
- №92 Львів – Київ
- №30 Ужгород – Київ
- №8/150 Чернівці – Київ
- №52 Перемишль – Київ
- №68/20 Варшава, Холм – Київ
- №108 Солотвино – Київ
Як виняток, поїзд №98 Ковель – Київ пропустять через Житомир, що дозволить скоротити час його затримки.
Крім того, на станції Шепетівка організували пересадку пасажирів на приміський шатл у напрямку Коростеня, а також у зворотному напрямку.
