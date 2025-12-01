Хороший шанс для мирної угоди - Трамп прокоментував результати переговорів між Україною та США у Флориді

Президент США Дональд Трамп, спілкуючись із журналістами на борту Air Force One під час перельоту з Флориди до Вашингтона, висловив обережний оптимізм щодо переговорів, які напередодні завершилися в Маямі між американською та українською делегаціями. Він заявив, що переговори просуваються добре, і що є хороші шанси укласти угоду, яка покладе край війні Росії проти України.

"Ми хочемо зупинити вбивства людей", — наголосив Трамп. За його словами, він уже поговорив із держсекретарем Марко Рубіо та спеціальним посланником Стівом Віткоффом, які вели переговори з українською стороною, і отримав позитивні відгуки. Про це пише CNN.

Водночас президент США зазначив, що в України залишаються серйозні внутрішні проблеми, насамперед корупція, яка, на його думку, суттєво ускладнює процес. На уточнення журналістів Трамп прямо вказав саме на корупцію як на ключову перешкоду і пов’язав її з нещодавньою відставкою глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Жодних жорстких дедлайнів для завершення переговорів Трамп не встановив, підкресливши, що робота триває.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що росіяни можуть піти наступом на Польщу та країни Балтії.

