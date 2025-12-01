Хороший шанс для мирного соглашения – Трамп прокомментировал результаты переговоров между Украиной и США во Флориде

Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту Air Force One во время перелета из Флориды в Вашингтон, выразил осторожный оптимизм по поводу переговоров, которые накануне завершились в Майами между американской и украинской делегациями. Он заявил, что переговоры продвигаются хорошо, и что есть хорошие шансы заключить соглашение, которое положит конец войне России против Украины.

"Мы хотим остановить убийства людей", - подчеркнул Трамп. По его словам, он уже поговорил с госсекретарем Марком Рубио и специальным посланником Стивом Виткоффом, которые вели переговоры с украинской стороной, и получил положительные отзывы. Об этом пишет CNN.

В то же время президент США отметил, что у Украины остаются серьезные внутренние проблемы, прежде коррупция, которая, по его мнению, существенно усложняет процесс. На уточнение журналистов Трамп прямо указал именно на коррупцию как ключевое препятствие и связал ее с недавней отставкой главы Офиса президента Андрея Ермака.

Никаких жестких дедлайнов для завершения переговоров Трамп не установил, подчеркнув, что работа продолжается.

