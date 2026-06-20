Ідеальна закуска на зиму: рецепт маринованої цибулі-шалот

Цибуля шалот — чудовий варіант для швидкого маринування завдяки своєму ніжному смаку та невеликому розміру кілець, при цьому здатна суттєво збагатити смак будь-якої страви. Для приготування знадобляться прості інгредієнти: яблучний оцет, цукор, сіль і чорний перець горошком.

Маринований шалот додає пікантності м’ясним стравам, салатам, сендвічам, бутербродам і навіть випічці на кшталт заливних пирогів. Про це пише Shuba.

Це універсальна закуска, яку легко зробити вдома, а зберігається вона в холодильнику щонайменше два тижні. Смак повністю розкривається після охолодження.

Швидка маринована цибуля-шалот

Інгредієнти:

шалот — 5 шт.

яблучний оцет — ½ склянки

вода — ½ склянки

цукор — 20 г

сіль — 20 г

чорний перець горошком — 5 г

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Приготування

Підготовка цибулі

Очистіть шалот і наріжте його тонкими кільцями. Викладіть у чисту скляну банку.

Маринад

У невеликій каструлі змішайте воду, яблучний оцет, цукор, сіль і перець горошком. Нагрівайте на середньому вогні, помішуючи, поки кристали повністю не розчиняться.

Зніміть маринад із вогню та одразу залийте ним цибулю в банці.

Фінальний етап

Щільно закрийте кришкою та злегка струсіть банку, щоб спеції рівномірно розподілилися.

Дайте цибулі настоятися 30–45 хвилин — після цього вона готова до вживання.

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