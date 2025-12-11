Їх розбирають одразу: топ вживаних авто, найпопулярніших в Україні

На вторинному ринку України сформувався список моделей, які продаються миттєво — за лічені дні чи навіть години. Лідери — японські кросовери та європейські дизельні універсали, що поєднують ресурсність, помірне обслуговування та ліквідність.

Про це йдеться на YouTube-каналі "Юра Горячий". Ці моделі — інвестиція в спокій: ресурсні двигуни, мінімальні ризики та швидкий продаж.

Honda CR-V V (2016–2022) — беззаперечний фаворит у бюджеті 25 000+ доларів. Надійна ходова, безпроблемна електрика, ресурсні бензинові та дизельні двигуни роблять її "вічною" класикою.

Mazda CX-5 II — бензин 2.5 SkyActiv з ресурсом 300+ тис. км і невибагливістю до пального. У сегменті ~20 000 доларів — один із найбажаніших варіантів.

Peugeot 3008/5008 (2018–2020) — дизель 2.0 з класичним "автоматом" Aisin. У бюджеті 20 000–22 000 доларів — безальтернативний вибір для сучасного дизельного паркетника.

Mazda 3/6 (2014–2016) — атмосферні SkyActiv і надійні АКПП, привабливий дизайн. Стабільний попит завдяки балансу ціни та якості.

Audi A6 C7 (3.0 TDI) — дизельний "мільйонник". Пробіги 140+ тис. км не лякають — кузов стійкий до корозії, двигун витривалий.

Kia Sorento (2.2 CRDi, 2015–2016) — ~20 000 доларів. Дизель дорогий в ремонті (капіталка ~3000 доларів), але стереотип "дешевого корейця" забезпечує шалений попит.

Volkswagen Golf VII (дизель + DSG, універсал) — 13 000–14 000 доларів. Економічність, доступність запчастин і ліквідність кузова роблять його класикою.

Експерт радить уникати турбомоторів без історії та обирати перевірені сервіси — тоді авто служитиме десятиліття.

