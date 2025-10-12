Мають шалений попит: названо топ гібридних авто в Україні

Протягом минулого місяця український автопарк поповнився більш ніж 2,6 тисячами гібридних легкових авто (HEV та PHEV). Це на третину перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Таку статистику оприлюднили експерти УкрАвтопрому. Серед усіх зареєстрованих гібридів 52% становили нові машини – це трохи менше, ніж рік тому, коли їхня частка сягала 60%.

Найбільше уваги серед покупців привернув компактний кросовер Toyota RAV4, який очолив рейтинг популярності серед гібридних моделей.

Найпопулярніші гібридні авто вересня:

Toyota RAV4 (280 од.);

Toyota Yaris Cross (84 од.);

Toyota Camry (77 од.).

Серед вживаних гібридних авто, що були імпортовані, лідером стала модель Toyota Prius, яка випередила конкурентів за кількістю ввезених одиниць.

Трійка найпопулярніших імпортованих гібридів з пробігом:

Toyota Prius (78 од.);

Ford Escape (73 од.);

Ford Fusion US (73 од.).

Раніше фахівці видання Top Speed навели переконливі причини, чому варто обрати гібридний автомобіль з пробігом замість традиційного авто з ДВЗ. На їхню думку, гібриди вирізняються економічністю, оптимальним співвідношенням ціни та оснащення, а також демонструють стабільну надійність. Додатковим бонусом є розширена гарантія на силову установку.

