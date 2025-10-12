Имеют огромный спрос: назван топ гибридных автомобилей в Украине

В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнился более чем 2,6 тысячами гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Такую статистику обнародовали эксперты УкрАвтопрома. Среди всех зарегистрированных гибридов 52% составили новые машины – это немного меньше, чем год назад, когда их доля достигала 60%.

Наибольшее внимание среди покупателей привлек компактный кроссовер Toyota RAV4, который возглавил рейтинг популярности среди гибридных моделей.

Самые популярные гибридные авто сентября:

Toyota RAV4 (280 ед.);

Toyota Yaris Cross (84 ед.);

Toyota Camry (77 ед.).

Среди импортируемых гибридных авто лидером стала модель Toyota Prius, которая опередила конкурентов по количеству ввозимых единиц.

Тройка популярнейших импортированных гибридов с пробегом:

Toyota Prius (78 ед.);

Ford Escape (73 ед.);

Ford Fusion US (73 ед.).

Ранее специалисты издания Top Speed привели веские причины, почему стоит выбрать гибридный автомобиль с пробегом вместо традиционного авто с ДВС. По их мнению, гибриды отличаются экономичностью, оптимальным соотношением цены и оснащения, а также демонстрируют стабильную надежность. Дополнительным бонусом является расширенная гарантия на силовую установку.

