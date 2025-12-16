Чи зміняться правила відстрочки для доглядальників у 2026 році: відповідь Міноборони

Питання надання відстрочки від мобілізації для громадян, які здійснюють догляд за хворими родичами, залишається одним із найбільш проблемних. Норми законодавства поступово оновлюються, процеси переходять у цифровий формат, а вимоги до підтверджувальних документів стають жорсткішими.

У результаті багато військовозобов’язаних зіштовхуються з тим, що звичайної довідки про інвалідність близької людини вже недостатньо для отримання рішення від ТЦК. Про це повідомили у Міноборони.

Ключова новація: коли потрібен "Акт про догляд"

Раніше для оформлення відстрочки зазвичай вистачало підтвердження родинних зв’язків і документа про інвалідність родича. Нині підхід змінився — держава вимагає доказів фактичного здійснення догляду, а не лише формального статусу опікуна.

Юристи зазначають, що одним із головних документів став акт, який підтверджує постійний догляд за хворою особою. Його можуть вимагати у випадках, коли доглядальник не отримує державної соціальної виплати чи компенсації.

Такий акт оформлюється спеціальною комісією органу місцевого самоврядування — міської, селищної або сільської ради — після подання заяви. Представники комісії можуть відвідати місце проживання, аби пересвідчитися, що догляд дійсно здійснюється. Спільна реєстрація за однією адресою може бути додатковим аргументом, але не завжди замінює сам акт.

Принцип "єдиного родича" — найчастіша причина відмов

Найбільше складнощів виникає через вимогу про відсутність інших працездатних осіб, які могли б доглядати за хворим. Це правило стосується насамперед випадків догляду за батьками з інвалідністю I або II групи.

Закон передбачає, що право на відстрочку має лише той родич, який фактично є єдиним, хто може забезпечити догляд. Якщо у хворої особи є інші діти або подружжя, здатні працювати, ТЦК може вважати, що саме вони повинні виконувати ці обов’язки.

Щоб довести протилежне, необхідно надати документи, які підтверджують, що інші родичі не можуть здійснювати догляд. Це може бути:

довідка про інвалідність або потребу в догляді в самих родичів;

підтвердження постійного проживання за кордоном (у практиці ТЦК це питання часто викликає суперечки та потребує додаткових доказів).

Куди подавати документи: що змінилося

Процедура подання заяв також зазнала змін, зокрема у напрямку цифровізації. Починаючи з листопада 2025 року, дедалі більшу роль відіграють електронні сервіси та Центри надання адміністративних послуг.

У застосунку "Резерв+" для окремих категорій громадян, зокрема осіб з інвалідністю та студентів, передбачене автоматичне продовження відстрочки. Тому варто перевірити застосунок — інколи інформація підтягнеться з реєстрів без додаткових дій.

Якщо автоматичного продовження немає, документи зазвичай подаються через ЦНАП. Адміністратор приймає заяву, формує пакет документів і передає його на розгляд відповідної комісії. Такий підхід зменшує навантаження на ТЦК і скорочує черги.

Які документи підготувати, щоб уникнути відмови

Для підтвердження права на відстрочку варто зібрати повний пакет документів (копії мають бути належним чином завірені):

документ, що підтверджує родинні зв’язки (свідоцтво про народження або шлюб);

довідку МСЕК про інвалідність або висновок ЛКК щодо необхідності постійного догляду;

витяг із реєстру територіальної громади або акт про встановлення факту догляду;

заяву із зазначенням складу сім’ї та, за потреби, документи про непрацездатність інших родичів.

Важливо пам’ятати, що відстрочка не надається автоматично та не є безстроковою. Її потрібно оформлювати і періодично підтверджувати відповідно до правил воєнного стану.

