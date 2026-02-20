Якісні та бюджетні: топ найкращих кросоверів до 13 тисяч доларів

Експерти визначили найкращі компактні кросовери з пробігом, які поєднують доступну ціну, надійність і практичність для сімейного використання. Кросовери залишаються найпопулярнішим сегментом ринку завдяки просторому салону, місткому багажнику та збільшеному кліренсу.

А моделі з пробігом із Європи роблять цей клас ще й фінансово привабливим. Британське видання WhatCar склало рейтинг уживаних SUV вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів (приблизно 13 000 доларів).

10 місце — Renault Kadjar

Модель створена на спільній платформі з Qashqai. Вона пропонує комфортну підвіску, достатній простір у салоні та економічні дизельні мотори. Переваги: просторий інтер’єр і багажник, тихі бензинові двигуни. Недоліки: посередня якість матеріалів, специфічні налаштування гальм.

9 місце — Nissan Qashqai

Один із піонерів сегмента компактних SUV. Друге покоління вирізняється хорошим оснащенням і ощадливими дизельними версіями. Переваги: багаті комплектації, низька витрата пального в дизельних версіях. Недоліки: жорстка їзда з великими колесами, неідеальна оглядовість назад.

8 місце — Ford Kuga

Кросовер для тих, хто цінує керованість. Часто має гарне оснащення за свою ціну. Переваги: приємна динаміка й керованість, хороша комплектація. Недоліки: не найпросторіший у класі, якість оздоблення могла б бути кращою.

7 місце — Renault Captur

На вторинному ринку представлений у великій кількості. Пропонує економічні двигуни та достойну шумоізоляцію. Переваги: практичний салон, непогане оснащення, тиха їзда. Недоліки: слабкий базовий мотор, прості матеріали в ранніх версіях.

6 місце — Suzuki Ignis

Компактний міський кросовер із несподівано просторим салоном для чотирьох дорослих. Переваги: маневреність, хороше оснащення, функціональність у межах класу. Недоліки: жорстка підвіска, застаріла мультимедіа.

5 місце — Mazda CX-5

Перше покоління моделі славиться надійністю та відмінною керованістю. Переваги: драйверський характер, економічні бензинові двигуни. Недоліки: посередня шумоізоляція, жорсткувата підвіска.

4 місце — Dacia Duster

Бюджетний варіант із хорошою прохідністю та привабливою ціною. Переваги: доступність, здатність рухатися бездоріжжям. Недоліки: скромна комплектація, просте оздоблення салону.

3 місце — Suzuki Vitara

Надійний і практичний кросовер із кращим оснащенням, ніж у деяких конкурентів. Переваги: витривалість, функціональність, хороше оснащення. Недоліки: недостатня шумоізоляція.

2 місце — Hyundai Tucson

Популярний сімейний SUV із просторим салоном і хорошим рівнем безпеки. Переваги: місткість, багата комплектація, доступна ціна. Недоліки: жорстка підвіска, бензинові версії не надто економічні.

1 місце — Kia Sportage

Лідером рейтингу став Sportage четвертого покоління — близький родич Tucson, який пропонує ще кращу керованість і ширший перелік опцій. На вторинному ринку представлений у великій кількості та зазвичай не створює проблем власникам. Переваги: просторий салон, хороше оснащення, приваблива вартість. Недоліки: підвіска може здаватися жорсткою.

