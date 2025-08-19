русский
Як докупити страховий стаж до пенсії: пояснення ПФУ

Ціхоцька Марія

Мінімальний платіж за місяць має становити щонайменше подвійну суму мінімального страхового внеску

Якщо людині бракує страхового стажу для виходу на пенсію, його можна "докупити". Для цього потрібно звернутися до податкової та укласти договір добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Стаж можна оплатити одноразово, внісши всю суму єдиного внеску за потрібний період. Про це нагадали у Головному управлінні Пенсійного фонду у Волинській області.

Мінімальний платіж за місяць має становити щонайменше подвійну суму мінімального страхового внеску. Оплата здійснюється протягом 10 днів після підписання договору. Якщо ж угоду укладено на рік або довше, є можливість сплачувати внески поступово, але не менше ніж 1760 гривень щомісяця.

Водночас є певні обмеження. Неможливо "докупити" стаж за періоди до 2004 року. Оплатити можна лише ті місяці, коли людина не працювала офіційно і не була зареєстрована як ФОП. Також не підлягають оплаті періоди, коли громадяни мали пільги зі сплати єдиного внеску, але не скористалися ними.

Такий механізм дозволяє компенсувати відсутні роки й отримати право на призначення пенсії.

