Як позбутись спеки у будинку без кондиціонеру: дієвий лайфхак

Спекотні ночі часто стають справжнім випробуванням: повітря в приміщенні не встигає охолонути, постіль нагрівається, а сон стає уривчастим і менш якісним. У таких умовах, коли кондиціонера немає, особливо важливо правильно організувати простір і режим провітрювання.

Фахівці з мікроклімату житлових приміщень радять кілька простих, але ефективних способів, які допомагають знизити температуру в домі без додаткових витрат. Про це пише Express.

Головний принцип — не допустити перегріву кімнат удень. Саме вікна є основним "провідником" спеки: сонячне проміння проходить крізь скло й поступово накопичує тепло всередині. Тому в найгарячіші години дня варто тримати вікна зачиненими, а штори, жалюзі або щільні тканини — закритими. Особливо це актуально для кімнат, що виходять на сонячний бік.

Коли температура на вулиці починає спадати, підхід змінюється. Увечері та вночі експерти радять активно провітрювати житло, відкриваючи вікна для доступу прохолодного повітря. Якщо створити протяг між різними частинами квартири або будинку, можна швидше вивести накопичене за день тепло.

У безвітряну погоду допомагає використання вентилятора. Щоб посилити ефект охолодження, перед ним можна поставити ємність із льодом або дуже холодною водою — це дозволяє зробити повітряний потік відчутно прохолоднішим.

Окрему увагу фахівці радять приділити побутовим приладам. Духовки, плити, сушарки та інша техніка додатково нагрівають приміщення, тому в спеку краще мінімізувати їх використання. Перевагу варто віддавати легким стравам без тривалого приготування, а також використовувати альтернативні способи, наприклад аерогриль або приготування їжі поза домом. Білизну в такі дні краще сушити природним способом.

Читайте також: Вентилятор чи кондиціонер: який пристрій охолодить та не шокує платіжкою за світло

Не менш важливо охолоджувати і власний організм. Для цього можна використовувати вологі або охолоджені рушники, прикладаючи їх до ділянок із пульсом — шиї чи зап’ясть. Перед сном також допомагає теплий або прохолодний душ, а для додаткового комфорту в ліжко можна покласти пляшку з холодною водою.

Коли спека стає особливо виснажливою, навіть прості дії можуть суттєво змінити ситуацію. Лід, правильне провітрювання, затемнення кімнат і контроль побутового тепла допомагають зробити житло значно комфортнішим без використання кондиціонера.

Серед базових рекомендацій експерти також радять комбінувати нічне провітрювання із денним затемненням вікон. Такий режим дозволяє утримувати прохолоду всередині приміщення значно довше. Навіть без дорогих пристроїв правильна організація простору та поведінки в спеку дозволяє суттєво знизити дискомфорт і легше переносити високі температури.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодитись у спеку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!