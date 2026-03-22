Як батьку-одинаку отримати відстрочку від мобілізації: пояснення юриста

В Україні батьки-одинаки, які самостійно виховують неповнолітню дитину, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак після травня 2024 року процедура суттєво ускладнилася: простої заяви матері дитини вже недостатньо. Тепер факт самостійного виховання потрібно офіційно підтвердити через суд.

Про це детально розповіли на порталі "Юристи.UA", коментуючи звернення військовозобов’язаного. Чоловік планував оформити відстрочку за підставою "самостійне виховання дитини" (п. 11 ч. 1 ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"). Він пояснив: мати дитини перебуває за кордоном, участі у вихованні та утриманні не бере, надала письмову заяву, в якій підтвердила, що дитина проживає та виховується виключно з ним.

Юристи одностайно відповіли: за чинними правилами (Постанова КМУ № 560 від травня 2024 року) цього недостатньо. ТЦК приймає лише чітко визначений перелік документів.

Які документи вимагає ТЦК для відстрочки батька-одинака

Щоб отримати відстрочку, військовозобов’язаний повинен подати:

свідоцтво про народження дитини;

один із таких судових документів: свідоцтво про смерть другого з батьків; рішення суду про оголошення другого з батьків померлим; рішення суду про позбавлення другого з батьків батьківських прав; рішення суду про визнання другого з батьків безвісти відсутнім; вирок суду, за яким другий з батьків відбуває покарання в місцях позбавлення волі; рішення суду про встановлення факту самостійного виховання дитина одним із батьків.



Адвокат Владислав Дерій пояснив: "На жаль, лише заява матері та довідка про реєстрацію місця проживання дитини з батьком більше не є підставою. Факт самостійного виховання тепер потрібно довести в судовому порядку. Без рішення суду ТЦК відмовить у відстрочці".

Як оформити відстрочку в судовому порядку

Зверніться до суду з позовною заявою про встановлення факту самостійного виховання дитини одним із батьків. Додайте докази: свідоцтво про народження дитини;

заяву матері (бажано нотаріально засвідчену);

довідку про реєстрацію місця проживання дитини з вами;

документи, що підтверджують відсутність участі матері у вихованні та утриманні (наприклад, листування, довідки про виїзд за кордон, відсутність аліментів тощо);

свідчення сусідів, родичів, вчителів, вихователів. Після позитивного рішення суду подайте його разом зі свідоцтвом про народження дитини до ТЦК — відстрочку оформлять автоматично.

Юристи наголошують: без судового рішення ТЦК відмовить, навіть якщо мати надала всі можливі заяви та підтвердження. Постанова № 560 чітко обмежила перелік документів, і заяви матері в ньому більше немає.

Якщо ви вже отримали відмову в ТЦК — оскаржуйте її в адміністративному суді. Судова практика показує: за наявності достатніх доказів факт самостійного виховання встановлюють, а відстрочку надають.

