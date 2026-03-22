Как отцу-одиночке получить отсрочку от мобилизации: объяснение юриста

В Украине родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако после мая 2024 года процедура существенно усложнилась: простого заявления матери ребенка уже недостаточно. Теперь факт самостоятельного воспитания следует официально подтвердить через суд.

Об этом подробно рассказали на портале " Юристы.UA ", комментируя обращение военнообязанного. Мужчина планировал оформить отсрочку на основании "самостоятельного воспитания ребенка" (п. 11 ч. 1 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации"). Он объяснил: мать ребенка находится за границей, участия в воспитании и содержании не принимает, предоставила письменное заявление, в котором подтвердила, что ребенок проживает и воспитывается исключительно с ним.

Юристы единогласно ответили: по действующим правилам (Постановление КМУ № 560 от мая 2024 г.) этого недостаточно. ТЦК принимает только четко определенный список документов.

Какие документы требует ТЦК для отсрочки отца-одиночки

Чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен представить:

свидетельство о рождении ребенка;

один из следующих судебных документов: свидетельство о смерти второго родителя; решение суда об объявлении второго родителя умершим; решение суда о лишении второго родителя родительских прав; решение суда о признании второго родителя без вести отсутствующим; приговор суда, согласно которому второй родитель отбывает наказание в местах лишения свободы; решение суда об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка одним из родителей.



Адвокат Владислав Дерий пояснил: "К сожалению, только заявление матери и справка о регистрации места жительства ребенка с отцом больше не являются основанием. Факт самостоятельного воспитания теперь следует доказать в судебном порядке. Без решения суда ТЦК откажет в отсрочке".

Как оформить отсрочку в судебном порядке

Обратитесь в суд с исковым заявлением об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка одним из родителей. Добавьте доказательства: свидетельство о рождении ребенка; заявление матери (желательно нотариально удостоверенное);

справку о регистрации места жительства ребенка с вами;

документы, подтверждающие отсутствие участия матери в воспитании и содержании (например, переписка, справки о выезде за границу, отсутствие алиментов и т.п.);

свидетельство соседей, родственников, учителей, воспитателей. После положительного решения суда подайте его вместе со свидетельством о рождении ребенка в ТЦК – отсрочку оформят автоматически.

Юристы отмечают: без судебного решения ТЦК откажет, даже если мать предоставила все возможные заявления и подтверждения. Постановление №560 четко ограничило перечень документов, и заявления матери в нем больше нет.

Если вы уже получили отказ в ТЦК, обжалуйте его в административном суде. Судебная практика показывает: при наличии достаточных доказательств факт самостоятельного воспитания устанавливается, а отсрочку предоставляется.

