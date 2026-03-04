Як пенсіонеру дізнатись, на скільки перерахують пенсію у березні

Із березня більшість українських пенсіонерів отримають перераховані виплати в межах щорічної індексації. Дізнатися, на скільки зросла пенсія, можна самостійно онлайн — процедура займає лише кілька хвилин.

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 25 лютого 2026 року №236, перерахунок проведуть із застосуванням коефіцієнта 1,121. Це означає підвищення основного розміру пенсії на 12,1%. Водночас індексація стосується саме базової суми — без урахування доплат, надбавок чи інших додаткових виплат. Про це пише ТСН.

Документ також визначає межі збільшення: мінімальна надбавка становитиме 100 грн, максимальна — 2 595 грн. Ознайомитися з оновленою сумою можна через вебпортал електронних послуг Пенсійний фонд України.

Для цього потрібно:

перейти на офіційний сайт порталу;

натиснути кнопку "Вхід" у правому верхньому куті;

пройти авторизацію одним із доступних способів: за допомогою кваліфікованого електронного підпису, через BankID або скориставшись Дія.Підписом;

після входу обрати в меню розділ "Моя пенсія" — там відображатиметься новий розмір виплати, чинний із 1 березня.

У березні 2026 року підвищення на 12,1% охопить більшість пенсіонерів. Окрім цього, продовжують діяти вікові доплати. Зокрема, особи віком від 65 років із повним страховим стажем мають отримувати не менше 3458,8 грн. Пенсіонерам від 70 років автоматично нараховуються додаткові виплати — від 300 до 570 грн залежно від вікової категорії.

Підвищення не передбачене для:

отримувачів спеціальних пенсій (зокрема суддів і прокурорів);

осіб із виплатами понад 25 950 грн (за винятком військових пенсіонерів);

людей зі страховим стажем менше ніж 15 років, які отримують соціальну допомогу;

