Як підготуватись до відключень електроенергії та що потрібно мати на випадок блекаутів: корисні поради

Українці вже двічі пройшли через суворі зими з перебоями в енергопостачанні, перетворивши цей виклик на цінний досвід виживання. Ми навчилися заряджати павербанки "про запас", освітлювати домівки автономними ліхтарями, готувати їжу на туристичних плитках і раціонально витрачати ресурси.

Проте у 2025 році варто не просто повторити ці дії, а провести повну ревізію запасів, техніки та планів дій, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв. Про це пише Апостроф.

Багато речей, придбаних у перші місяці енергокризи, вже втратили ефективність: павербанки втратили ємність, акумулятори старіють, а генератори потребують обслуговування. Тим часом на ринку з’явилися нові, більш енергоефективні та тихі рішення. Експерти радять саме восени провести "енергоаудит" свого дому — перевірити працездатність обладнання, оцінити реальні потреби й оновити технічну базу.

Перевірка техніки та автономних джерел енергії

Передусім варто протестувати всі джерела живлення. Повністю зарядіть павербанки й перевірте, наскільки довго вони утримують заряд. Якщо їхня ємність суттєво знизилася — настав час оновлення. Те саме стосується ліхтарів і акумуляторних ламп. Генератори, які довго не використовувалися, потребують заміни масла та профілактичного огляду. Якщо старий агрегат гучний або неекономний, доцільно розглянути сучасні альтернативи — компактні зарядні станції або інверторні генератори, які споживають менше пального й працюють значно тихіше.

Перспективним варіантом є гібридні системи, що поєднують генератор, акумулятор і сонячні панелі — така комбінація забезпечує автономність навіть під час тривалих відключень.

Тепло та комфорт

Навіть якщо опалення працює, відключення електрики відчутно впливає на комфорт у домі. Щоб зберегти тепло, важливо дотримуватися принципу багатошаровості: термобілизна, флісові речі, теплі пледи та перевірені грілки — прості, але ефективні засоби, які допоможуть пережити холод без електрообігрівачів. Не менш важливо перевірити герметичність вікон і дверей, щоб мінімізувати втрати тепла.

Раціональні запаси: вода, їжа, аптечка

Резервні запаси — це не паніка, а прояв розсудливості. Варто мати мінімальний триденний запас всього необхідного для автономного життя. Вода зберігається в герметичних бутлях чи каністрах, частина має бути технічною.

Харчові запаси формують із продуктів, що не потребують приготування або охолодження: консерви, сухі пайки, крупи швидкого приготування, енергетичні батончики, горіхи та сухофрукти. Обов’язковим елементом є газова туристична плитка з балонами та кілька якісних термосів для збереження теплих напоїв.

Аптечка має бути укомплектована не лише базовими засобами — антисептиками, перев’язувальними матеріалами, жарознижувальними — а й ліками, які хтось із родини приймає регулярно. Важливо контролювати термін придатності препаратів. Також варто мати готівку — у разі, якщо електронні платежі тимчасово не працюватимуть.

План дій та стратегія

Підготовка — це насамперед спокій і чіткість. Складіть план дій: домовтеся з родиною, де зустрічатися у разі надзвичайної ситуації, як допомагати літнім родичам, перевірте розташування найближчого "Пункту незламності".

Перш ніж купувати потужне обладнання, реально оцініть потреби: можливо, вам достатньо забезпечити роботу роутера, кількох ламп і холодильника. Такий підхід допоможе заощадити і вибрати пристрій з оптимальною потужністю.

Звертайте увагу на технічні характеристики — кількість циклів зарядки, можливість розширення ємності, наявність захисту від перевантажень. Не забувайте про державні програми компенсацій на енергоефективне обладнання — вони діють у багатьох громадах.

