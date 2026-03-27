Як пофарбувати яйця у жовтий колір на Великдень

Фарбування яєць — одна з найулюбленіших великодніх традицій, яка щороку отримує нові цікаві варіації. Окрім звичних барвників, дедалі більше людей обирають натуральні способи. Один із найяскравіших і водночас простих варіантів — використання куркуми. Вона надає яйцям насиченого жовтого кольору, що виглядає святково та природно.

Як пофарбувати яйця куркумою

Цю ідею популяризують фудблогери, зокрема Вікторія Теряєва, яка поділилася простим рецептом стильних крашанок.

Інгредієнти:

яйця — 8–10 шт.

куркума — 2 ст. л.

оцет — 2 ст. л.

вода — 1 л

поталь або сусальне золото (за бажанням)

яєчний білок — 1 шт.

Покроковий спосіб:

Ретельно вимийте яйця перед приготуванням. Викладіть їх у каструлю, залийте водою, додайте куркуму та оцет. Доведіть до кипіння й варіть приблизно 5–7 хвилин. Після варіння залиште яйця в розчині ще на 40–60 хвилин — це зробить колір більш глибоким і насиченим. Дістаньте яйця та викладіть на серветку, щоб вони висохли.

Декор для ефектного вигляду:

Щоб надати крашанкам більш розкішного вигляду, можна використати поталь або сусальне золото. Для цього:

злегка змастіть руку (або рукавичку) яєчним білком;

прикладіть лист поталі до яйця;

обережно прокрутіть його в долоні.

У результаті золото рівномірно закріпиться на поверхні, створюючи стильний і святковий ефект.

