Як користуватися смартфоном, аби він не вибухнув у руках: поради експертів

Час від часу ЗМІ повідомляють про прикрі випадки, коли смартфони загоралися чи вибухали у руках своїх власників. Такі ситуації скоріше є винятковими, проте є й причини, чому так стається.

Експерти пояснили 91mobiles.com, чому телефон може вибухнути або загорітися прямо під час користування ним. Також фахівці дали поради, як правильно користуватися гаджетами, аби вони не завдали вам шкоди – якими б сучасними гаджети не були, ніхто не скасовував правил безпеки під час користування ними.

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Зазначається, що основною причиною вибуху телефонів є виробничий дефект. Насамперед це стосується літій-іонного акумулятора. Його несправність в основному і є причиною перегрівання та навіть загрози вибуху. Зазвичай це трапляється, коли елементи всередині батареї досягають критичної температури (через зовнішнє нагрівання, перезарядження, пошкодження або неякісне виготовлення), що призводить до перегріву.

Також телефон може вибухнути, якщо його акумулятор пошкоджується, зокрема, під час падіння гаджета. Це може змінити внутрішню механічну або хімічну структуру батареї та призвести до короткого замикання чи перегріву. Після пошкодження батареї часто роздувається, що є причиною для того, щоб викинути її та купити нову. У сучасних смартфонах ви можете помітити набряк, уважно подивившись на задню панель. Якщо телефон здувся, негайно зверніться до фахівців, аби вони замінили акумулятор.

Щоб батарея телефону не перегрівалася, потрібно використовувати якісні зарядні пристрої. Дешеві або несертифіковані зарядні пристрої можуть перегріти телефон, пошкодити внутрішні компоненти та призвести до коротких замикань в акумуляторі телефону.

Перегрітися акумулятор може й під час тривалого заряджання, зокрема, якщо ви телефон поставите на зарядку на цілу ніч. Це негативно позначається на акумуляторі, оскільки надмірне заряджання може призвести до перегріву, надмірного заряджання, короткого замикання, а часом і до вибуху.

Також перегріти батарею вашого гаджета може перевантаження його процесора. Тож намагайтеся закривати програми та додатки, якими ви не користуєтеся, аби телефон працював коректно.

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Не варто також залишати ваш смартфон під прямими сонячними променями, або біля джерел тепла. Надмірна температура може зіпсувати акумулятор телефону.

Не можна також тримати телефон у вологому приміщенні, чи користуватися ним під дощем або снігом.

Також смартфон може вибухнути, якщо ви пошкодите його нутрощі, тож варто самим ніколи не розбирати та не чистити телефон всередині.

Нагадаємо, що під час холодів акумулятори гаджетів розряджаються набагато швидше. Щоб запобігти цьому, смартфони чи планшети, або інші сучасні технологічні засоби варто носити з собою, або у чохлах, або ближче до тіла.

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