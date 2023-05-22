Як зрозуміти, що прийшов час пересаджувати кімнатну рослину

Догляд за кімнатними рослинами може здаватися складним завданням, але насправді це не так важко, як здається. Один з простих кроків, який допоможе зберегти здоров'я ваших кімнатних рослин – це їх пересадка. Цей процес оживить ґрунт і забезпечить додаткові поживні речовини для рослин.

Також, якщо рослина демонструє ознаки того, що вона переросла поточний горщик, ви можете пересадити її у більший контейнер. Ось кілька кроків, які допоможуть вам впевнено пересадити рослину та доглядати за нею, як справжній професіонал.

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Для початку вам знадобляться газети або вощений папір, суміш для кімнатних рослин, ножиці, ваші рослини, нові горщики (якщо необхідно), рукавички та лопата для землі.

Перш ніж пересаджувати рослину, важливо з'ясувати, чи настав час це зробити. Загалом, якщо від останньої пересадки пройшло більше року, якщо ґрунт виглядає виснаженим або містить забагато мінералів і солей, або якщо коріння виростає через отвори для стоку в дні горщика, це означає, що вашій рослині потрібно більше місця для росту і пересадка є необхідною. Якщо немає ознак переростання, необов'язково переходити до більшого контейнера. Деякі рослини добре себе почувають у своїх поточних горщиках, і їх можна просто оновити, пересадивши в той самий горщик.

Пересадка рослини починається з вистлювання газети або вощеного паперу на підлозі, щоб забезпечити легше прибирання після процедури. Для видалення рослини з горщика тримайте її біля основи стебла і обережно витягуйте разом з ґрунтом, стукаючи по дну горщика, аби розслабити коріння. Якщо рослина трохи тримається, допоможіть їй звільнитися, обертаючи її або легко потрясаючи. Будьте терплячі, особливо якщо рослина добре закорінена, і уникайте надмірної сили, щоб не пошкодити коріння.

Коли рослина вільна від горщика, обережно розплутайте коріння пальцями, роз'єднуючи зрощені ділянки. Видаліть довгі, ниткоподібні коріння із зайвим зрощенням. Якщо коріння стиснуті біля основи горщика, це може бути ознакою потреби в більшому контейнері. Розплутайте коріння обережно, уникайте перетягування, щоб не пошкодити великі корені та не перешкодити нормальному руху води та поживних речовин до листя рослини.

У процесі розплутування коренів, може випадково звалитися кілька шматочків землі. Це не проблема, і насправді, це навіть корисно, оскільки ви потім зможете видалити близько третини старої землі. Якщо поверхня ґрунту виглядає збіднілою або мінералізованою, викиньте її та звільніть місце для свіжого ґрунту та поживних речовин, необхідних для росту рослини. Потрясіть коріння, щоб видалити залишки землі.

Після очищення кореневої системи, додайте у горщик деяку свіжу ґрунтову суміш. Поверніть рослину на місце і обережно засипте коріння новою землею, ніжно стискаючи, але не тріть коріння руками. Не заповнюйте горщик до самого верху, залиште невелику прогалину, щоб уникнути переливання під час поливу. Переконайтеся, що ґрунт є досить розслабленим, щоб дозволити проникненню кисню. Потім просто зберіть газети або папір, який лежав на підлозі, і викиньте його, а рослину полийте.

Здійснюючи правильну процедуру пересадки, ви забезпечите здоровий ріст і процвітання ваших кімнатних рослин. Не забувайте про важливі аспекти догляду, такі як регулярний полив, достатнє освітлення та відповідне добриво для кімнатних рослин. Дайте їм догляд, як професіонал, і вони будуть радувати вас своєю красою і живим зеленню.

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