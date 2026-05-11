Як правильно оскаржити рішення ВЛК в Україні: пояснення юриста

У 2026 році судова практика суттєво вплинула на правила мобілізації в Україні. Зокрема, громадяни отримали можливість оформлювати відстрочку без обов’язкового проходження ВЛК, а українцям за кордоном ТЦК тепер мають оновлювати дані в реєстрі "Оберіг" дистанційно — без вимоги особисто приїжджати до України.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Нові правила ВЛК та скасування статусу "обмежено придатний"

Станом на 2026 рік статус "обмежено придатний" більше не використовується. Наразі військово-лікарські комісії можуть ухвалювати лише три типи рішень:

придатний до військової служби;

придатний для служби у тилових підрозділах, логістиці або ТЦК;

непридатний із виключенням з військового обліку.

Громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний", повинні були повторно пройти медичний огляд до 5 червня 2025 року. Водночас юристи наголошують: після 6 червня 2026 року оштрафувати за несвоєчасне проходження ВЛК уже не можна через завершення строків притягнення до адміністративної відповідальності.

Судова практика: відстрочку можуть надати без ВЛК

Одним із найбільш дискусійних питань залишається вимога ТЦК проходити медичний огляд до розгляду заяви на відстрочку. Проте українські суди дедалі частіше стають на бік громадян.

Зокрема, адміністративні суди у Хмельницькому та Запоріжжі дійшли висновку, що право на відстрочку є первинним, а відсутність чинного висновку ВЛК не може автоматично бути підставою для відмови.

Крім того, суди наголошують: проходження військово-лікарської комісії та оформлення відстрочки — це окремі процедури. Навіть якщо людина не пройшла ВЛК, це може стати підставою для штрафу, але не скасовує її право на відстрочку.

Чи можуть направити на ВЛК під час оформлення відстрочки

Суди також визначили черговість дій для ТЦК під час розгляду документів.

У постанові Другого апеляційного адміністративного суду від 13 січня 2026 року зазначено, що військовозобов’язаних, у яких ще діє відстрочка, не мають права направляти на медичний огляд.

Це правило поширюється і на тих громадян, які лише перебувають у процесі оформлення відстрочки. Спочатку ТЦК повинні розглянути заяву та документи, а вже потім вирішувати питання щодо проходження ВЛК.

Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії

Якщо громадянин не погоджується з рішенням ВЛК, він може:

подати скаргу до вищої військово-лікарської комісії протягом 30 днів;

звернутися до суду у строк від 3 до 6 місяців.

Юристи пояснюють, що суд не визначає медичний діагноз, а перевіряє законність процедури проходження комісії.

Наприклад, у лютому 2026 року Миколаївський окружний адміністративний суд скасував рішення ВЛК через те, що пацієнту не провели необхідні лабораторні обстеження.

Реєстр "Оберіг" та дистанційне оновлення даних за кордоном

Чимало українців за кордоном стикаються з труднощами під час оформлення закордонних паспортів через відсутність даних у системі "Оберіг". У багатьох випадках ТЦК вимагали особистої присутності для оновлення інформації.

Однак у лютому 2026 року Одеський окружний адміністративний суд визнав таку вимогу незаконною. Суд постановив: якщо особу можна ідентифікувати через застосунок "Резерв+" або інші державні реєстри, ТЦК зобов’язаний внести дані дистанційно.

