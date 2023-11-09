Як розірвати договір з постачальником, щоб не платити за доставку газу

Фахівці наголошують, що рахунки, які надходять до домогосподарств за послугу доставки газу, не є платежем "за трубу". Вони представляють собою оплату за сервіс газової інфраструктури, яка підведена до дому споживача. Це означає, що навіть у випадках, коли деякі домогосподарства не використовують газ протягом понад року, вони все одно отримують квитанції на оплату послуг з розподілу газу.

Експерти порталу "ГазПравда" пояснюють, що ця оплата не має стосуватися "труби", яка прокладена до будинку, але є платою за підтримку та обслуговування газової інфраструктури, яка включає в себе трубопроводи, газові лічильники та інші складові системи. Ця плата дає гарантію того, що будь-яке домогосподарство завжди може знову підключитися до газової мережі у разі необхідності.

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У випадку, коли споживач не користується газом, але не бажає розірвати договір на розподіл газу, щоб уникнути платежу за повторне підключення, йому доведеться сплачувати мінімальну суму за розподіл газу, яка відповідає групі споживання газу. Цю групу визначають при укладанні договору і вона залежить від типу підключених газових приладів, таких як газова плита, котел або водонагрівач.

З іншого боку, споживач завжди може відмовитися від послуги доставки газу, щоб уникнути сплати за неї. Для цього необхідно звернутися до місцевого газового підприємства (облгазу) та розірвати договір.

Якщо в майбутньому споживач вирішить повторно підключити газ, йому доведеться укладати новий договір та сплачувати вартість підключення. Важливо враховувати, що на момент розірвання договору має бути розраховано будь-яку заборгованість.

Загалом, не оплачувати за послугу доставки газу можливо, але для цього необхідно розірвати договір. Для оформлення розірвання договору слід виконати наступні кроки:

Переконатися, що газопостачання до будинку припинене офіційно. Для цього треба отримати Акт про припинення газопостачання. Звернутися до Оператора Газорозподільної Мережі (Оператор ГРМ) і подати заявку на розірвання договору про розподіл газу, додаючи копію Акта про припинення газопостачання. У випадку, коли газопостачання до оселі не було припинено, але споживач не планує використовувати газ, слід подати заявку до Оператора ГРМ на припинення постачання газу з розірванням договору про розподіл газу.

Після розірвання договору та розрахунків з Оператором ГРМ, споживач не буде зобов'язаним сплачувати рахунки за послугу доставки газу. У випадку, якщо рахунки все ж надходять, або Оператор ГРМ не бажає розірвати договір, можна подати скаргу до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та коммунальних послуг (НКРЕКП).

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