Яскраві емоції, задоволення та близькість – секс розряджає, дарує відчуття ейфорії та драйву, а ще може підвищити ризик зараження ЗПСШ, навіть якщо ви на 100% впевнені у партнері. Від захворювань, які передаються статевим шляхом, не застрахований ніхто, - кажуть лікарі. Адже ви або ваш партнер могли захворіти в минулому та втратити інфекцію з поля зору. Турбота про сексуальне здоров'я - одна з найважливіших сфер нашого життя, однак ми часто відкладаємо це на потім. На думку лікарів, саме гра в довгу може призвести до серйозних наслідків – від раку шийки матки та статевого члена до безпліддя. Ми зібрали топ-8 найпоширеніших ЗПСШ, про які варто знати кожному.

Довіряй, та перевіряй: обстеження - понад усе

Коли справа стосується вашого сексуального здоров'я, найкраще, що ви можете зробити, - озброїтись знаннями та спостерігати за собою. Усі захворювання мають симптоми, які можна розпізнати за відчуттями, виділеннями, висипаннями на шкірі та слизовою оболонкою. Однак розпізнавання симптомів - це лише початок, ви не завжди помітите хламідіоз, гонорею, герпес та інші ЗПСШ, - кажуть експерти. Відчуття печіння при сечовипусканні, свербіж і виразки на статевих органах вимагають негайної уваги лікаря. Однак ЗПСШ, які затягнулися, можуть і зовсім не мати симптомів, однак повільно та впевнено завдавати шкоди вашому здоров'ю.

Невиліковані ЗПСШ можуть призвести до хронічних захворювання та безпліддя. Презервативи можуть знизити ризик зараження ЗПСШ, проте вони не гарантують 100% безпеку під час статевого акту.

Щоб захистити себе та партнера від небезпечних інфекцій, потрібно пройти обстеження у лікаря та, можливо, розпочати лікування. На щастя, усі поширені венеричні захворювання піддаються лікуванню, головне – вчасно виявити та розпочати терапію. Про які найпоширеніші ЗПСШ варто знати, щоб подбати про своє здоров'я?

ВПЛ - вірус папіломи людини

Майже кожна сексуально активна людина у якийсь момент свого життя заражається ВПЛ. Це найбільш поширена інфекція, яка передається статевим шляхом: понад 40 типів ВПЛ можуть передаватися під час сексу. Ви можете заразитися за допомогою вагінального, анального чи орального сексу. ВПЛ можна також прихопити при контакті зі шкірою. Більшість типів ВПЛ не мають виражених симптомів. При здоровому функціонуванні імунної системи ваш організм позбавляється їх самостійно. Однак деякі з них викликають гострі кондиломи, більш небезпечні штами можуть викликати рак шийки матки, статевого члена, рота або горла. Щоб захистити себе від раку, лікарі радять вакцинуватися. На сьогоднішній день розроблено три вакцини – Церварикс, Гардасіл, Гардасіл-9, які захищають від цих видів раку. Гардасил і Гардасил-9 також захищають від кондилом, раку піхви та анального раку. Експерти рекомендують робити щеплення від ВПЛ молодим жінкам і чоловікам віком від 11 до 26 років. Вакцину лікарі також застосовують для жінок та чоловіків віком до 45 років. Більшість випадків раку шийки матки, спричинених ВПЛ на ранній стадії, можна виявити за допомогою мазка Папаніколау.

Хламідіоз

Один із найпоширеніших ЗПСШ у світі, який найчастіше передається у при вагінальному або анальному сексі. Заразитися можна також при оральному сексі. Неприємні виділення з піхви або статевого члена з вираженим запахом, а також біль та печіння під час сечовипускання – основні ознаки хламідій. Однак лише близько 25% жінок та 50% чоловіків відчувають ці симптоми. Хламідіоз викликають бактерії хламідії, тому його лікують антибіотиками.

Гонорея

Гонорея також є досить поширеним бактеріальним захворюванням, яке передається статевим шляхом. Симптоми гонореї схожі з хламідіозом: незвичні виділення з піхви або статевого члена, біль та печіння при сечовипусканні. Більшість чоловіків, хворих на гонорею, відчувають симптоми захворювання, на відміну від жінок. Гонорея легко лікується антибіотиками.

Сифіліс

Сифіліс – складне венеричне захворювання, яке має чотири стадії. На першій стадії основним симптомом є виразка. Іноді сифіліс називають "великим імітатором", оскільки виразка може виглядати як поріз, вросле волосся чи шишка. Друга стадія захворювання може характеризуватись висипом на тілі, потім виразками у роті, піхві чи анусі. Симптоми зазвичай зникають на третій, латентній стадії. Вона може тривати роками або все життя. Лише у 15% людей з нелікованим сифілісом може розвинутися остання стадія захворювання, яка спричиняє пошкодження органів, нервів та викликає психічні розлади. Для лікування сифілісу лікарі застосовують терапію антибіотиками.

Трихомоніаз

Збудник трихомоніазу - крихітний паразит, який найчастіше вражає жінок. Захворювання передається при контакті статевого члена та піхви. Лише близько 30% людей із трихомоніазом мають такі симптоми, як свербіж, печіння або біль у статевих органах. Прозорі, білі, жовті або зелені виділення із неприємним запахом можуть свідчити про наявність інфекції в організмі.

ВІЛ/СНІД

Вірус імунодефіциту людини передається через рідини організму, такі як сперма, вагінальні виділення, кров та молоко матері. Заразитися можна при вагінальному чи анальному статевому акті без презервативу або при спільному використанні голки з інфікованою людиною. ВІЛ не передається через слину чи поцілунок. Виражених симптомів у ВІЛ-інфекції не існує. Нерідко вони можуть мати ознаки грипу: біль у м'язах, втома чи невелике підвищення температури. Різке схуднення та діарея також часто супроводжують ВІЛ. Єдиний спосіб дізнатися, заражені ви чи ні, - здати аналіз крові чи слини. Хоч ліків від ВІЛ не існує, є спеціальна терапія, спрямована на підтримку імунної системи, яка дозволяє пацієнтам з ВІЛ жити довго.

Герпес

Герпес може передаватися як статевим шляхом, так і через слину. Вчені виділяють 2 штами вірусу: простий герпес 1-го типу ВПГ-1 та простий герпес 2-го типу ВПГ-2, обидва передаються статевим шляхом та викликають генітальний герпес. Оральний герпес може виявлятися у вигляді герпесу чи пухирів, а також генітальних чи анальних виразок. Як і сифіліс, герпес небезпечний у період вагітності у жінок: може вражати плід, особливо у першому триместрі.

Гепатит

Гепатит - одне з найнебезпечніших захворювань, що призводить до запалення та фіброзу печінки, може передаватися статевим та іншими шляхами. Він буває декількох форм із однаковими симптомами: слабкість, нудота, блювання, біль у животі, темна сеча й пожовтіння шкіри та очей. Віруси гепатиту А та В можуть передаватися статевим шляхом при обміні біологічними рідинами, а також при спільному використанні голок та під час пологів від матері дитині. Від цих вірусів розроблені вакцини. Гепатит С передається через сперму, кров та інші рідини організму, однак вакцини проти цього вірусу немає. Захворювання може призвести до печінкової недостатності та ранньої смерті.

Оскільки більшість пацієнтів із ЗПСШ звертаються до фахівців лише при виражених симптомах, запущені венеричні захворювання – досить часте явище. Саме несвоєчасне звернення до лікарів та відсутність належної терапії збільшують кількість заражених та викликають серйозні ускладнення. Безпліддя, рак статевих органів, рубцювання маткових труб, високий ризик зараження ВІЛ – не виліковані ЗПСШ можуть стати перепоною для здорового та наповненого життя та народження дитини.