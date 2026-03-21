Як знятись з розшуку ТЦК: пояснення юриста

В Україні триває процес мобілізації військовозобов’язаних чоловіків. Громадяни отримують повістки для уточнення облікових даних або проходження військово-лікарської комісії, і за неявку передбачені адміністративні штрафи. У певних випадках особу також можуть оголосити в розшук.

Адвокат юридичної компанії "Максим Боярчуков та партнери" Максим Чередніченко пояснив, як відбувається процедура оголошення в розшук, скільки він триває, які наслідки має для людини та чи можна самостійно вирішити це питання.

Оголошення в розшук зазвичай відбувається після того, як військовозобов’язаному була вручена повістка, але він не з’явився у визначений час до територіального центру комплектування. У такому випадку факт порушення фіксується, після чого можуть розпочатися заходи з розшуку.

Терміни внесення до розшуку можуть відрізнятися. У деяких випадках це відбувається вже протягом кількох днів після неявки, інколи процес може тривати до двох тижнів через навантаження на системи обліку. У рідкісних ситуаціях процедура може затягнутися навіть на місяці. Водночас на практиці найчастіше офіційний розшук ініціюється приблизно через два тижні після порушення.

Якщо людину внесено до розшуку, це може призвести до її примусового доставлення до територіального центру представниками правоохоронних органів. Поліція має право перевіряти документи на вулиці або під час зупинки транспорту і за необхідності доставляти громадянина до ТЦК.

Для перевірки інформації правоохоронці використовують спеціальні інформаційні системи, які дозволяють оперативно визначити, чи перебуває особа в розшуку. Дані з бази одразу відображаються під час перевірки документів.

Статус розшуку також може впливати на інші сфери життя. Зокрема, можуть виникати обмеження під час реєстраційних дій із транспортними засобами — наприклад, неможливість переоформлення автомобіля. Окрім цього, наявність такого статусу може ускладнити працевлаштування, оскільки роботодавці враховують ризики, пов’язані з мобілізацією.

Перевірити, чи перебуває людина в розшуку, можна через мобільний застосунок "Резерв+", де відображається відповідний статус. Також інформацію можна отримати через адвокатський запит до територіального центру або поліції, однак відповідь у такому випадку надається не одразу.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Щоб знятися з розшуку, існує кілька механізмів. Один із найшвидших — визнати порушення через застосунок і сплатити штраф із можливістю знижки. Після цього особа отримує постанову та може як виконати її, так і оскаржити в судовому порядку з правом повернення коштів у разі скасування рішення.

Водночас бувають ситуації, коли після зняття з розшуку статус може з’явитися повторно, якщо виникають нові порушення, наприклад, неявка за іншою повісткою.

Ще один варіант — закриття адміністративної справи у зв’язку із закінченням строків притягнення до відповідальності. Якщо з моменту порушення минуло понад три місяці і штраф не був накладений, можна ініціювати закриття провадження, що також може призвести до зняття з розшуку без сплати штрафу.

Нагадаємо, ми вже писали, які пільги на комуналку мають учасники бойових дій.

