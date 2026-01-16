Як учаснику бойових дій отримати пільги на оплату комуналки

Українські військовослужбовці, які отримали статус учасника бойових дій, мають право на широкий спектр державних гарантій. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає низку соціальних пільг, зокрема й суттєві знижки на оплату житлово-комунальних послуг.

Журналісти Фактів ICTV з’ясували, які саме комунальні пільги доступні для УБД у 2026 році та яким чином їх можна оформити.

Які пільги на комунальні послуги передбачені для УБД

Держава гарантує учасникам бойових дій такі знижки: – 75% зменшення плати за користування житлом; – 75% знижки на оплату комунальних послуг; – 75% компенсації вартості палива для опалення житла у будинках без централізованого теплопостачання; – 100% знижки на комунальні послуги для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Під час нарахування плати за опалення знижка поширюється на нормативну площу: 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка має право на пільгу, та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю.

Для домогосподарств, що складаються виключно з непрацездатних осіб, передбачено особливі умови: 75% знижки на газ для опалення житла на подвійну нормативну площу — 42 кв. м на кожного пільговика та 21 кв. м на сім’ю.

Додаткові житлові гарантії для УБД

Окрім комунальних пільг, учасники бойових дій мають першочергове право на: – забезпечення житлом у разі потреби поліпшення житлових умов; – отримання земельних ділянок для будівництва, садівництва чи городництва; – першочерговий ремонт житлових будинків і квартир.

Військові, які зазнали поранень, контузій або каліцтва під час бойових дій, мають бути забезпечені житлом протягом двох років з моменту взяття на квартирний облік.

Також УБД можуть отримати пільгову позику на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житла з терміном погашення до 10 років, починаючи з п’ятого року після завершення будівельних робіт. Окремо передбачене першочергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів, гаражних об’єднань та садівницьких товариств.

Пільги на зв’язок

Учасники бойових дій мають право на позачергове користування послугами зв’язку, а також на пільгове встановлення квартирного телефону. Оплата основних робіт становить 20% від тарифу, додаткових — 50%. Абонентська плата за користування телефоном зменшується наполовину.

Як оформити пільги на комунальні послуги у 2026 році Скористатися пільгами можуть лише особи, яким уже офіційно присвоєно статус учасника бойових дій. Якщо статус ще перебуває на стадії оформлення, подати заяву на пільги неможливо.

Після отримання посвідчення УБД необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та подати дві заяви: – про внесення інформації до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги; – про призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

До заяв додаються оригінали та копії паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення учасника бойових дій.

Подати документи можна кількома способами: – особисто у сервісному центрі ПФУ; – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду; – через застосунок "Дія" з використанням Дія.Підпису.

Після розгляду документів фахівці Пенсійного фонду повідомляють заявника про результат та подальший порядок отримання пільг.

