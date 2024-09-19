Як 'угнать автомобиль' українською мовою: Авраменко дав підказку

Прагнення до досконалої української мови передбачає постійне розширення словникового запасу. Особливо цікавим є пошук синонімів до часто вживаних слів. Наприклад, чи знаєте ви, що в українській мові існує щонайменше п'ять різних варіантів перекладу слова "автомобіль"?

Як зазначається у Всесвітньому словнику української мови, замість слова "автомобіль" ми можемо вживати такі синоніми: "автомашина", "машина", "авто", "чортопхайка" (жартівливий варіант) та "мотор" (частіше стосовно легкових авто).

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Цікаво, що українські письменники також активно використовували різноманітні синоніми для позначення автомобіля. Наприклад:

У романі Володимира Винниченка "Сонячна машина" зустрічається словосполучення "летить автомобіль".

Іван Багряний у "Саду Гетсиманському" вживає термін "чорна автомашина".

Павло Загребельний у "Думі про невмирущого" описує "величезну машину".

Улас Самчук у "Волині" згадує про "авто", що промчало шляхом.

Іван Нечуй-Левицький у творі "Неоднаковими стежками" вживає колоритний вислів "поштова чортопхайка".

Микола Хвильовий у "Колоніях, віллах..." згадує про "мотори", що літали по шосе.

Використання різних синонімів робить мову більш виразною та цікавою, дозволяє уникнути монотонності і демонструє багатство української лексики.

Мовознавець Олександр Авраменко тим часом роз’яснив, як правильно говорити про викрадення автомобіля українською мовою. Замість кальки з російської "угнали автомобіль", яка є невдалою, слід використовувати український варіант "вкрали автомобіль", чи "викрали авто". Це, за його словами, не тільки точніше передає суть дії, але й допомагає уникати суржику.

Авраменко підкреслив, що вживання таких слів, як "уйти", "уїхати" чи "угнати" – це кальки з російської мови, які не відповідають українським мовним нормам. Він запропонував замінювати їх на українські відповідники: "поїхати" замість "уїхати" і "пішли" замість "уйшли". Наприклад, правильно буде сказати: "Друзі поїхали на море", а не "уїхали на море".

Таким чином, Авраменко закликав уважніше ставитися до використання українських слів та уникати русизмів. Правильне вживання мови допомагає зберігати її чистоту та унікальність, підсумував мовознавець.

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