Як заспокоїти немовля: топ-5 дієвих порад від педіатра

Американський педіатр Харві Карп пропонує ефективні методи заспокоєння немовлят, які базуються на створенні комфортних умов, схожих на ті, що вони відчували, перебуваючи у мами в животику.

Доктор Карп поділився п'ятьма своїми методиками, зазначивши, що не обов'язково використовувати всі п'ять, адже достатньо обрати ту, яка найкраще працює для вас та вашого малюка.

Сповивання

Хоча деякі сучасні мами відмовляються від сповивання, вважаючи, що це обмежує рухи та розвиток дитини, методика заколисування в супроводі сповивання виявляється дуже ефективною. Дитина почувається комфортно та захищено, ніби знову перебуває в маминому животику, оточеною ніжними "обіймами" матері.

Сон на боку або на животику

Педіатр рекомендує ці пози для спокійного заспокоєння немовлят. Якщо малюк заспокоюється, перебуваючи на руках у мами чи тата, вони можуть пом'якшити перехід, поклавши його на своє плече животиком вниз.

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Білий шум

Доведено, що одноманітний, негучний шум побутових приладів (наприклад, шипіння телевізора або радіо, витяжки, фена) діє на немовлят заспокійливо. Проте, Харві Карп підкреслює важливість поступового зниження гучності шуму по мірі заспокоєння дитини, аби уникнути нового періоду плачу.

Заколисування

Цей метод, так само як і сповивання, має своїх прихильників та супротивників. Харві Карп підкреслює важливість заколисування для дітей до трьох місяців, оскільки вони звикли до похитувань ще в материнському животі. Такий рух може допомогти заспокоїти немовля.

Задоволення смоктального рефлексу

Багато мам використовують цей метод, дозволяючи дітям засинати, смокчучи груди, пляшечку зі сумішшю або просто соску. Карп також рекомендує не забороняти дитині смоктати палець, якщо вона виявляє таке бажання, оскільки це може сприяти його заспокоєнню.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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