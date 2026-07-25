Як повернути собі кошти у разі неправомірного штрафу ТЦК: пояснення юриста

Якщо суд визнав штраф, накладений ТЦК, незаконним і скасував відповідну постанову, це ще не означає, що сплачені кошти автоматично повернуться на ваш рахунок. Для відшкодування грошей необхідно пройти окрему юридичну процедуру.

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк. За словами юристки, після скасування постанови ТЦК людина має право вимагати повернення сплаченого штрафу, оскільки після рішення суду кошти залишаються в державному бюджеті без законних підстав.

"Судова практика підтверджує, що особа може вимагати повернення коштів, які після скасування постанови безпідставно перебувають у Державному бюджеті", — зазначила Надія Шуляк.

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Крок 1. Дочекатися набрання рішенням суду законної сили

Першою обов'язковою умовою є остаточне рішення суду, яким постанову ТЦК визнають протиправною та скасовують. Лише після набрання ним законної сили можна розпочати процедуру повернення коштів.

Без такого судового рішення повернути сплачений штраф неможливо.

Крок 2. Подати заяву на повернення коштів

Після скасування постанови необхідно звернутися із заявою до органу, який контролює надходження відповідного платежу.

До заяви слід додати:

копію судового рішення;

документ, що підтверджує сплату штрафу;

реквізити банківського рахунку для перерахування коштів.

Що робити, якщо гроші не повертають

Як зазначає юристка, на практиці органи влади нерідко відмовляють у поверненні коштів або взагалі не реагують на звернення громадян. У такому разі людина має право звернутися до суду з окремим позовом про стягнення безпідставно утриманих коштів.

За словами Надії Шуляк, Велика Палата Верховного Суду вже роз'яснила, що після скасування постанови ТЦК правова підстава для утримання сплаченого штрафу зникає. Тому ці кошти можуть бути повернуті як безпідставно набуте майно відповідно до статті 1212 Цивільного кодексу України.

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