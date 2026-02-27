Як військовозобов’язаному отримати бронь, якщо перебуває у розшуку ТЦК

Якщо військовозобов’язаного оголошено в розшук територіальним центром комплектування під час періоду перебронювання, оформити нову бронь без попереднього зняття з розшуку неможливо. Бронювання передбачає надання відстрочки від мобілізації працівникам підприємств і установ, які мають критичне значення для економіки та функціонування держави.

Водночас така відстрочка не завжди є безстроковою, тому в окремих випадках необхідно проходити процедуру перебронювання. Юристи пояснили, які механізми розв’язання такої ситуації застосовуються на практиці.

Один із громадян звернувся по юридичну консультацію, пояснивши, що у січні йому виповнилося 25 років. Його було заброньовано, однак у лютому — саме в період, коли попередня бронь вже втратила чинність, а нова ще не набула сили — ТЦК оголосив його в розшук.

Як діяти у такій ситуації

За словами адвоката Юрій Айвазян, для повторного оформлення бронювання спершу необхідно знятися з розшуку. Це можна зробити двома шляхами: або визнати адміністративне правопорушення через сервіс "Резерв+" із подальшою сплатою штрафу в розмірі 8500 гривень, або оскаржити рішення про розшук в адміністративному суді.

Адвокат В’ячеслав Кирда зазначає, що найпростішим варіантом є подання заяви про визнання правопорушення та врегулювання питання у встановленому порядку.

Своєю чергою юрист Владислав Дерій підкреслює: без офіційного зняття з розшуку оформити нову бронь неможливо. За його словами, найшвидший спосіб — сплатити штраф через "Резерв+", тоді як оскарження в адміністративному або судовому порядку потребуватиме більше часу.

