Як захистить від кліщів та що робити якщо знайшли комаху на тілі

В Україні стартував сезон активності кліщів: найбільшу небезпеку вони становлять у квітні–травні та серпні–вересні. Ці дрібні паразити можуть переносити збудників небезпечних вірусних і бактеріальних хвороб.

Тому під час прогулянок у парках, лісах чи на природі важливо знати, як убезпечити себе від укусів і що робити у разі виявлення кліща. Про це повідомляє МОЗ.

Як захиститися від кліщів

Щоб мінімізувати ризик укусу, варто дотримуватися кількох простих правил:

1. Обирайте правильний одяг Для прогулянок на природі рекомендують вдягати світлий однотонний одяг із довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла. Так легше помітити кліща. Не забувайте про головний убір — кепку, панаму чи косинку.

2. Регулярно оглядайте себе та дітей Під час тривалого перебування на природі перевіряйте шкіру кожні дві години. Особливу увагу приділяйте ділянкам, вкритим волоссям, а також згинам рук і ніг.

3. Обирайте безпечне місце для відпочинку Перед привалом очистіть територію від сухої трави, гілок та хмизу хоча б у радіусі 20–25 метрів.

4. Після прогулянки одразу змінюйте одяг Повернувшись додому, ретельно огляньте речі, виперіть та випрасуйте їх. Кліщі часто залишаються на тканині й можуть присмоктатися пізніше. Не залишайте одяг біля ліжка та не лягайте спати в ньому.

5. Перевіряйте речі та домашніх тварин Кліщі можуть потрапити до оселі на сумках, підстилках чи шерсті домашніх улюбленців, тому після прогулянки їх також слід уважно оглянути.

6. Використовуйте спеціальні засоби захисту Перед виходом на природу варто наносити репеленти у вигляді аерозолів або спреїв. Важливо звертати увагу на тривалість дії засобу та за потреби повторно його застосовувати.

Як розпізнати укус кліща

Кліщ присмоктується не одразу — зазвичай це займає 15–20 хвилин. Під час укусу він виділяє анестезуючу речовину, тому людина часто нічого не відчуває.

Найчастіше симптоми з’являються через кілька годин або навіть днів: виникають почервоніння, свербіж, припухлість, а сам кліщ помітно збільшується. Небезпечними можуть бути навіть маленькі й майже прозорі німфи — молоді стадії кліщів.

Що робити, якщо кліщ уже присмоктався

1. Зверніться до лікаря Найкраще рішення — звернутися до травмпункту, де кліща безпечно видалять і нададуть подальші рекомендації.

2. Якщо це неможливо — видаліть кліща самостійно Обережно витягайте його пінцетом або ниткою, захоплюючи якомога ближче до шкіри. Робіть це плавно, без різких рухів.

3. Обробіть місце укусу Після видалення продезінфікуйте ранку антисептиком. Якщо частина кліща залишилася під шкірою — її видаляють стерильною голкою.

4. Збережіть кліща для аналізу Його можна помістити у чисту закриту ємність із вологою марлею всередині та за потреби передати на лабораторне дослідження.

5. Слідкуйте за самопочуттям Протягом двох тижнів контролюйте температуру тіла та стан шкіри. Якщо з’явилися гарячка, слабкість чи почервоніння — негайно зверніться до лікаря.

Читайте також: Як нейтралізувати кліщів на ділянці: дієві методи

Які хвороби переносять кліщі

Найнебезпечнішими захворюваннями, які можуть передаватися через укуси кліщів, є:

Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз) — проявляється почервонінням шкіри, слабкістю, головним болем та ломотою в тілі. Без лікування може уражати суглоби, нервову систему та серце.

— проявляється почервонінням шкіри, слабкістю, головним болем та ломотою в тілі. Без лікування може уражати суглоби, нервову систему та серце. Кліщовий енцефаліт — супроводжується гарячкою, нудотою, головним болем та ураженням нервової системи.

— супроводжується гарячкою, нудотою, головним болем та ураженням нервової системи. Марсельська гарячка — інфекція, яка передається через укуси окремих видів кліщів.

Медики наголошують: ризик зараження значно зростає, якщо кліщ перебував на тілі тривалий час. Саме тому важливо якомога швидше його виявити та видалити. Щороку через укуси кліщів до українських медзакладів звертаються близько 20 тисяч людей.

Нагадаємо, ми вже писали, на які ділянки тіла кліщі націлюються найчастіше.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!