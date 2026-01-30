русский
Економіка

Яка категорія пенсіонерів може не оплачувати комунальні послуги у 2026 році

Ціхоцька Марія

В Україні окремі категорії пенсіонерів мають право на повну (100%) компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги

У 2026 році в Україні окремі категорії пенсіонерів мають право на повну (100%) компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги. Це одна з ключових соціальних гарантій для людей, які все життя працювали в сільській місцевості на соціально важливих посадах і продовжують там жити після виходу на пенсію.

Про це повідомили на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та в Пенсійному фонді України.

Хто має право на 100% компенсацію комуналки

Пільга поширюється на пенсіонерів, які до виходу на пенсію працювали в сільській місцевості в таких сферах:

  • освіта (вчителі, вихователі, директори шкіл тощо);
  • медицина та фармацевтика (лікарі, медсестри, фельдшери, фармацевти);
  • бібліотеки та музеї;
  • державні та комунальні заклади культури та мистецької освіти;
  • установи охорони та захисту рослин.

Обов’язкові умови для отримання пільги:

  • щонайменше 3 роки страхового стажу на відповідній посаді в селі;
  • робота на цій посаді безпосередньо на момент виходу на пенсію;
  • продовження проживання в сільській місцевості після призначення пенсії.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика на одну особу не повинен перевищувати 4 660 грн (рівень, що дає право на податкову соціальну пільгу).

Які саме послуги компенсують повністю

Держава відшкодовує 100% витрат на:

  • електроенергію;
  • газ;
  • водопостачання та водовідведення;
  • опалення;
  • вивіз сміття;
  • придбання твердого палива або скрапленого газу (якщо немає централізованого опалення).

Як оформити пільгу у 2026 році

Пенсіонер повинен бути внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги. Після цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України.

Подати заяву можна:

  • особисто в сервісному центрі ПФУ;
  • через представника за довіреністю;
  • онлайн — через особистий кабінет на сайті ПФУ або портал "Дія" (якщо послуга доступна).

До заяви додають документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості (довідка з сільради, витяг з реєстру тощо).

Рішення про призначення пільги приймають протягом 10 робочих днів з моменту подання повного пакета документів.

Коротко про головне

  • Право на повну компенсацію комуналки мають пенсіонери, які 3+ роки працювали в селі вчителями, лікарями, фармацевтами, бібліотекарями, музейниками, працівниками культури чи захисту рослин і продовжують там жити.
  • Дохід сім’ї на одну особу не повинен перевищувати 4660 грн.
  • Оформити пільгу можна в ПФУ або онлайн — рішення за 10 днів.
  • Пільга діє на всі основні комунальні послуги та тверде паливо/газ.

