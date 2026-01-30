Яка категорія пенсіонерів може не оплачувати комунальні послуги у 2026 році
У 2026 році в Україні окремі категорії пенсіонерів мають право на повну (100%) компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги. Це одна з ключових соціальних гарантій для людей, які все життя працювали в сільській місцевості на соціально важливих посадах і продовжують там жити після виходу на пенсію.
Про це повідомили на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та в Пенсійному фонді України.
Хто має право на 100% компенсацію комуналки
Пільга поширюється на пенсіонерів, які до виходу на пенсію працювали в сільській місцевості в таких сферах:
- освіта (вчителі, вихователі, директори шкіл тощо);
- медицина та фармацевтика (лікарі, медсестри, фельдшери, фармацевти);
- бібліотеки та музеї;
- державні та комунальні заклади культури та мистецької освіти;
- установи охорони та захисту рослин.
Обов’язкові умови для отримання пільги:
- щонайменше 3 роки страхового стажу на відповідній посаді в селі;
- робота на цій посаді безпосередньо на момент виходу на пенсію;
- продовження проживання в сільській місцевості після призначення пенсії.
Середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика на одну особу не повинен перевищувати 4 660 грн (рівень, що дає право на податкову соціальну пільгу).
Які саме послуги компенсують повністю
Держава відшкодовує 100% витрат на:
- електроенергію;
- газ;
- водопостачання та водовідведення;
- опалення;
- вивіз сміття;
- придбання твердого палива або скрапленого газу (якщо немає централізованого опалення).
Як оформити пільгу у 2026 році
Пенсіонер повинен бути внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги. Після цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду України.
Подати заяву можна:
- особисто в сервісному центрі ПФУ;
- через представника за довіреністю;
- онлайн — через особистий кабінет на сайті ПФУ або портал "Дія" (якщо послуга доступна).
До заяви додають документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості (довідка з сільради, витяг з реєстру тощо).
Рішення про призначення пільги приймають протягом 10 робочих днів з моменту подання повного пакета документів.
Коротко про головне
- Право на повну компенсацію комуналки мають пенсіонери, які 3+ роки працювали в селі вчителями, лікарями, фармацевтами, бібліотекарями, музейниками, працівниками культури чи захисту рослин і продовжують там жити.
- Дохід сім’ї на одну особу не повинен перевищувати 4660 грн.
- Оформити пільгу можна в ПФУ або онлайн — рішення за 10 днів.
- Пільга діє на всі основні комунальні послуги та тверде паливо/газ.
