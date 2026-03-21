Яка категорія пенсіонерів зможе отримати надбавку 20% до пенсії

В Україні частина пенсіонерів, які проживають у гірських населених пунктах, мають право на підвищені виплати. Водночас така надбавка передбачена не лише для пенсіонерів — вона поширюється і на інші категорії отримувачів соціальної допомоги, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Розглянемо, хто може претендувати на доплату та як її оформити.

Про це повідомляє ПФУ. Доплата до пенсій і соціальних виплат для мешканців гірських територій регулюється законодавством, зокрема Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні". Як пояснила заступниця голови правління Пенсійного фонду Ірина Ковпашко, для таких осіб передбачене збільшення виплат на 20% як компенсація за складні умови проживання — обмежену транспортну доступність, менш розвинену інфраструктуру та специфічні кліматичні умови.

Важливо, що право на таку надбавку мають лише ті громадяни, які офіційно підтвердили свій статус проживання в гірській місцевості. Перелік відповідних населених пунктів визначено окремою постановою Кабінету Міністрів України №647, тому доплата надається не всім мешканцям гірських регіонів, а лише тим, хто проживає у визначених державою громадах.

У 2026 році порядок отримання "гірської" надбавки був уточнений урядовими рішеннями. Для її оформлення необхідно або проживати в гірському населеному пункті щонайменше шість місяців поспіль, або працювати чи навчатися там. Також обов’язковою умовою є відсутність тривалого перебування за кордоном і належне документальне підтвердження сплати або несплати єдиного соціального внеску.

Щоб отримати надбавку у розмірі 20%, потрібно надати документи, які підтверджують проживання, роботу або навчання в гірській місцевості. Це може бути спеціальне посвідчення або інші офіційні документи. У деяких випадках допускається довідка від органів місцевої влади, яка підтверджує проживання; її необхідно оновлювати кожні шість місяців.

Пенсіонери, які вже отримують таку доплату, зобов’язані повідомити Пенсійний фонд про зміну місця проживання протягом десяти днів після переїзду. У разі виїзду з гірського населеного пункту виплата надбавки припиняється з наступного місяця після встановлення факту зміни місця проживання.

За інформацією Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, право на доплату у 20% мають також внутрішньо переміщені особи, якщо вони фактично проживають у гірській громаді понад шість місяців. Для працевлаштованих громадян оформлення здійснюється через роботодавця, а для студентів — через навчальний заклад.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!