Яка категорія українців має право на пенсію у розмірі 60% від зарплати

В Україні державні службовці мають право на особливий вид пенсії — виплату в розмірі 60 % від заробітної плати, яку вони отримували на момент виходу на пенсію. Для більшості звичайних громадян пенсія зазвичай становить не більше 30 % від їхнього середнього доходу за роки роботи.

Про це детально розповідають Новини.LIVE з посиланням на закон № 889 "Про державну службу" та інші нормативні акти.

Хто саме має право на пенсію держслужбовця

Пенсію в розмірі 60 % від зарплати призначають лише за умови виконання низки вимог, встановлених законом станом на 1 травня 2016 року (дата набрання чинності окремими положеннями законодавства про пенсії держслужбовців):

особа має щонайменше 10 років стажу на посадах державної служби (за класифікацією, визначеною законом № 3723 та постановами Кабміну) і на 1 травня 2016 року фактично перебувала на держслужбі;

або має щонайменше 20 років стажу на посадах державної служби (незалежно від того, чи працювала особа на 1 травня 2016 року).

Вік для призначення такої пенсії:

чоловіки — 62 роки;

жінки — пенсійний вік за статтею 26 Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (з урахуванням поступового підвищення).

Які посади дають право на таку пенсію

Державна служба передбачає посади, поділені на три категорії залежно від рівня відповідальності та обсягу повноважень:

Категорія "А" (вищий корпус державної служби) — найвищі керівні посади: керівник апарату Верховної Ради та його заступники; керівник апарату (секретаріату); державний секретар Кабінету Міністрів та його заступники; державні секретарі міністерств; керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами уряду, та їх заступники; керівники апаратів Конституційного Суду, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступники; керівники секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступники.

(вищий корпус державної служби) — найвищі керівні посади: керівник апарату Верховної Ради та його заступники; керівник апарату (секретаріату); державний секретар Кабінету Міністрів та його заступники; державні секретарі міністерств; керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами уряду, та їх заступники; керівники апаратів Конституційного Суду, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів та їх заступники; керівники секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та їх заступники. Категорія "Б" — керівні посади середньої ланки: керівники та заступники керівників державних органів, чия юрисдикція поширюється на Київ, райони, райони в містах, міста обласного значення.

— керівні посади середньої ланки: керівники та заступники керівників державних органів, чия юрисдикція поширюється на Київ, райони, райони в містах, міста обласного значення. Категорія "В" — усі інші посади державної служби, які не віднесені до категорій "А" чи "Б".

Що входить до заробітної плати держслужбовця для розрахунку пенсії

Пенсія розраховується виходячи з посадового окладу та всіх передбачених законом надбавок і доплат, які особа отримувала на момент виходу на пенсію або за останні роки служби. До розрахункової бази входять:

посадовий оклад;

надбавка за ранг державного службовця;

надбавка за вислугу років;

щомісячна або квартальна премія;

компенсація за додаткові навантаження або за вакантну посаду;

матеріальна допомога на оздоровлення під час відпустки;

грошова допомога на вирішення соціально-побутових питань;

інші види доплат, передбачені законодавством про державну службу.

Як оформити пенсію держслужбовця

Для призначення пенсії потрібно звернутися до Пенсійного фонду України з відповідним пакетом документів (паспорт, ідентифікаційний код, трудова книжка, довідки про доходи за період держслужби, документи про стаж тощо). Пенсію призначають за загальними правилами, але з урахуванням спеціального коефіцієнта 60 % від зарплати.

