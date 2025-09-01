Яка категорія українців може втратити субсидії у 2025 році

Житлова субсидія є важливою складовою соціального захисту населення, адже вона допомагає українцям сплачувати комунальні послуги. Водночас у Пенсійному фонді підкреслюють, що право на таку допомогу мають не всі, оскільки держава встановила чіткі й доволі суворі правила її призначення.

Про це пише enonvosty. Головна мета цих критеріїв — зробити систему прозорою та забезпечити, щоб кошти отримували саме ті родини, які справді цього потребують. Проте через жорсткі умови кількість домогосподарств, що можуть претендувати на субсидію, суттєво обмежується.

Найчастіше відмову отримують через наявність боргів за комунальні послуги. Якщо сума заборгованості перевищує 680 гривень і не сплачена протягом трьох місяців, субсидію не призначають. Виняток можливий лише тоді, коли борг уже погашено, укладено угоду про його реструктуризацію або триває судове оскарження.

