Яка категорія військових може отримати додаткові виплати до 30 тисяч гривень

Інструктори та викладачі у військових навчальних закладах зможуть отримувати щомісячні надбавки від 15 до 30 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив Кабмін, внісши зміни до постанови №168 і розширивши перелік військовослужбовців, які мають право на додаткову винагороду під час воєнного стану.

Згідно з новими правилами, сума доплат залежатиме від навчального навантаження та часу, який фахівці витрачають на підготовку військових. Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Надбавки отримуватимуть ті, хто працює у вищих військових навчальних закладах, інститутах, на факультетах і кафедрах військової підготовки, а також у відділеннях та закладах фахової передвищої військової освіти.

Метою рішення є підвищення престижу викладацької діяльності у військовій сфері та стимулювання якісної підготовки майбутніх військових фахівців. Постанова набуде чинності через три дні після опублікування і почне застосовуватися з 31 серпня 2025 року.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки квадратних метрів може отримати безкоштовно військовослужбовець.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!