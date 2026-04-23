Які автомобілі з Китаю найпопулярніші в Україні: названо топ моделей

У першому кварталі 2026 року українці придбали 2 608 легкових автомобілів, імпортованих із Китаю. У порівнянні з аналогічним періодом 2025 року загальний обсяг таких авто знизився на 5%.

Основну частку становили нові машини — 2 230 одиниць (+3%), тоді як вживаних було значно менше — 378 авто (–36%). Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Водночас частка електромобілів серед китайських легковиків скоротилася до 58% проти 83% роком раніше.

Найпопулярніші нові авто з Китаю

Серед нових моделей найбільший попит має компактний електричний кросовер BYD Leopard 3. Модель вирізняється сучасним дизайном і технологічним оснащенням, яке вважається конкурентним у своєму ціновому сегменті.

ТОП-5 нових легковиків із Китаю:

BYD Leopard 3 — 216 од.

BYD Sea Lion 06 — 181 од.

Volkswagen ID. UNYX — 125 од.

Zeekr 001 — 120 од.

BYD Song Plus — 88 од.

Попит на вживані авто

Серед уживаних китайських авто в Україні лідирує середньорозмірний кросовер Buick Envision. Водночас високий попит також демонструють моделі BYD.

ТОП-5 вживаних легковиків із Китаю:

Buick Envision — 39 од.

BYD Song Plus — 30 од.

BYD Song L — 30 од.

Zeekr 001 — 21 од.

Volvo S90 — 18 од.

Загальні тенденції авторинку

Окремо зазначається, що в березні автопарк України поповнився 5,1 тис. дизельних авто, що на 8% менше, ніж торік. Найпопулярнішою новою моделлю серед дизельних легковиків залишається Renault Duster.

Також за місяць було зареєстровано 13,1 тис. бензинових автомобілів — це на 22% більше, ніж у минулому році. Лідером у цьому сегменті став Hyundai Tucson.

