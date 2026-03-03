Які автомобілі ламаються найчастіше: названо топ моделей

Вибір нового автомобіля в 2026 році — це завжди пошук балансу між бажаними характеристиками, бюджетом і головним — надійністю. Ніхто не хоче купувати машину, яка постійно вимагає ремонту, простоює в сервісі та змушує нервувати через несподівані поломки.

Аналітичне видання SlashGear, посилаючись на свіже дослідження Consumer Reports, опублікувало список найненадійніших нових автомобілів 2026 модельного року. Рейтинг складено на основі реальних даних про поломки, частоту звернень до сервісу, витрати на ремонт і відгуків тисяч власників.

На першому місці антирейтингу опинився кросовер GMC Acadia. Експерти одностайно визнали його найненадійнішим новим автомобілем цього року.

GMC Acadia давно має репутацію проблемної моделі, і останнє покоління не виправило ситуацію. Якість збірки викликає серйозні питання, продуктивність розчаровує, витрата палива вища за середню в класі, а механічні несправності виникають занадто часто. Особливо багато нарікань на двигун і трансмісію — це ті вузли, де поломки трапляються найчастіше і коштують дорого.

ТОП-10 найненадійніших автомобілів 2026 року за версією Consumer Reports:

GMC Acadia Rivian R1T Chevrolet Blazer EV Mazda CX-90 Plug-in Hybrid Genesis GV60 Mazda CX-90 Kia EV9 Kia EV6 Honda Prologue Chrysler Pacifica Hybrid

Більшість моделей у списку — це або електромобілі, або гібриди, або нові покоління, де ще не відпрацьована вся технологія. Експерти Consumer Reports зазначають: у багатьох випадках проблеми пов’язані саме з електричною частиною, складною електронікою, програмним забезпеченням і трансмісією.

Якщо ви плануєте купувати новий автомобіль у 2026 році і хочете мінімізувати ризик частих поломок — краще орієнтуватися на моделі, які традиційно займають верхні рядки рейтингів надійності: Toyota, Lexus, Honda, Acura, Mazda та деякі перевірені німецькі моделі з доведеною репутацією.

