Які хвороби гарантують непридатність до мобілізації: відповідь ВЛК

Артроз, остеохондроз та інші захворювання опорно-рухового апарату можуть стати підставою для звільнення від військової служби. Остаточне рішення ухвалює військово-лікарська комісія (ВЛК), яка визначає, чи є людина повністю придатною, обмежено придатною або непридатною до служби.

Під час медичного огляду найбільшу увагу лікарі приділяють стану великих суглобів — колінних, кульшових і плечових, адже саме вони впливають на здатність військовозобов’язаного переносити навантаження, здійснювати марш-кидки, носити спорядження і зброю. Для встановлення точного діагнозу проводиться комплексне обстеження: рентген, МРТ, консультації спеціалістів, а за потреби — стаціонарне лікування. ВЛК бере до уваги частоту рецидивів, динаміку хвороби, больовий синдром, обмеження рухливості та ефективність лікування. Якщо захворювання не піддається терапії або призводить до стійкої втрати функцій, рішення ухвалюється за пунктами "А", "Б" або "В" статті 61 Розкладу хвороб, що означає повну або часткову непридатність.

Осіб визнають непридатними до служби, якщо патологія суттєво порушує роботу опорно-рухового апарату. До таких випадків належать фіксація суглоба у нефізіологічному положенні, різке обмеження рухів через контрактуру чи надмірну рухливість, асептичний некроз головки кістки, деформуючий артроз III–IV стадії, встановлення ендопротеза, що не забезпечує повну функціональність, великі дефекти кісткової тканини, псевдоартроз або хронічний остеомієліт із гнійними процесами. Такі стани несумісні з військовою службою навіть у тилових структурах.

Якщо патологія не критична, але обмежує фізичні можливості, ВЛК може надати статус "обмежено придатний". Це стосується артрозу II стадії, стійких контрактур, регулярних загострень остеомієліту, частих вивихів великих суглобів або помірної атрофії м’язів. Такі військовозобов’язані можуть бути направлені до підрозділів, де навантаження мінімальні — навчальних, забезпечувальних чи медичних.

Натомість повністю придатними визнають тих, у кого спостерігаються лише незначні зміни: артроз I стадії, остеомієліт із рідкісними загостреннями, легкі контрактури, наявність металоконструкцій без ускладнень або поодинокі вивихи. Такі діагнози не звільняють від мобілізації, але можуть вплинути на вибір посади чи роду військ.

Щоб підтвердити діагноз, який може стати підставою для звільнення або відстрочки, необхідно надати повний пакет медичних документів: висновки лікарів, результати рентгену чи МРТ та історію хвороби. Після операцій на кістках або суглобах військовозобов’язаним надається лікувальна відпустка, після якої проводиться повторне обстеження для визначення ступеня відновлення.

Рішення ВЛК завжди ухвалюється індивідуально, з урахуванням характеру захворювання, результатів лікування та ризику його подальшого розвитку.

