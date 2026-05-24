Які китайські автомобілі найчастіше купують українці: названо топ моделей
У квітні 2026 року українці придбали 1 252 легкові автомобілі, імпортовані з Китаю. Це на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Про це повідомляє "Укравтопром". Основну частку імпорту становили нові авто: протягом місяця український автопарк поповнився 1 076 новими легковиками китайського виробництва, що на 4% більше, ніж торік. Натомість сегмент уживаних автомобілів суттєво просів — до 176 одиниць, що на 21% менше у річному вимірі.
Структура імпорту за типом пального
Попри те, що електромобілі залишаються наймасовішою категорією серед китайських авто, їхня частка помітно зменшилася. Якщо торік електрокари становили близько 82% імпорту, то нині — 46,1%.
Інші сегменти розподілилися так:
- гібриди — 30%;
- бензинові авто — 19,6%;
- дизельні — 4,1%;
- авто з ГБО — 0,2%.
Найпопулярніші нові авто з Китаю
Серед нових моделей лідером став BYD Sea Lion 06 — 102 продані авто. До п'ятірки найпопулярніших також увійшли:
- BYD Sea Lion 06 — 102 авто;
- BYD Leopard 3 — 96 авто;
- BYD Song L — 94 авто;
- MG ZS — 52 авто;
- CHERY Tiggo 4 — 51 авто.
Найпопулярніші вживані авто з Китаю
У сегменті вживаних автомобілів перше місце посів BYD Song L із результатом 22 реєстрації. Далі в рейтингу:
- BYD Song L — 22 авто;
- BUICK Envision — 15 авто;
- KIA EV5 — 9 авто;
- BYD Sea Lion 05 — 8 авто;
- BYD Song Plus — 7 авто.
