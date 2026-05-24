Які китайські автомобілі найчастіше купують українці: названо топ моделей

У квітні 2026 року українці придбали 1 252 легкові автомобілі, імпортовані з Китаю. Це на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Про це повідомляє "Укравтопром". Основну частку імпорту становили нові авто: протягом місяця український автопарк поповнився 1 076 новими легковиками китайського виробництва, що на 4% більше, ніж торік. Натомість сегмент уживаних автомобілів суттєво просів — до 176 одиниць, що на 21% менше у річному вимірі.

Структура імпорту за типом пального

Попри те, що електромобілі залишаються наймасовішою категорією серед китайських авто, їхня частка помітно зменшилася. Якщо торік електрокари становили близько 82% імпорту, то нині — 46,1%.

Інші сегменти розподілилися так:

гібриди — 30%;

бензинові авто — 19,6%;

дизельні — 4,1%;

авто з ГБО — 0,2%.

Найпопулярніші нові авто з Китаю

Серед нових моделей лідером став BYD Sea Lion 06 — 102 продані авто. До п’ятірки найпопулярніших також увійшли:

BYD Sea Lion 06 — 102 авто;

BYD Leopard 3 — 96 авто;

BYD Song L — 94 авто;

MG ZS — 52 авто;

CHERY Tiggo 4 — 51 авто.

Найпопулярніші вживані авто з Китаю

У сегменті вживаних автомобілів перше місце посів BYD Song L із результатом 22 реєстрації. Далі в рейтингу:

BYD Song L — 22 авто;

BUICK Envision — 15 авто;

KIA EV5 — 9 авто;

BYD Sea Lion 05 — 8 авто;

BYD Song Plus — 7 авто.

