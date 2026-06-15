Підготовка до зимового опалення: хто може отримати грошову допомогу

Українці, які потребують підтримки для підготовки до опалювального сезону, можуть отримати грошову допомогу на закупівлю твердого палива — дров, вугілля або на оплату опалення. Таку підтримку надають благодійний фонд "Карітас України", міжнародні гуманітарні організації та місцеві програми соціальної допомоги.

Про це повідомляє information hub. Допомога передусім орієнтована на найбільш вразливі категорії населення. Подати заявку можуть малозабезпечені сім’ї, пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини, внутрішньо переміщені особи, а також мешканці прифронтових і деокупованих територій.

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У середньому розмір виплат становить від 25 000 до 30 000 гривень на одне домогосподарство. Прийом заявок, за наявною інформацією, триватиме до кінця серпня 2026 року. Кошти перераховуються на банківські реквізити голови домогосподарства, зазначені під час реєстрації.

Для оформлення допомоги зазвичай необхідно підготувати паспорт, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи (за наявності), документи, що підтверджують склад сім’ї, довідки про доходи, а також реквізити банківського рахунку у форматі IBAN. Подати заявку можна онлайн — через реєстраційні форми організацій, які реалізують програми підтримки.

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