Другий лічильник електроенергії вдома: кого змусять встановити

Кабінет Міністрів оновив правила повірки лічильників — води, газу та електроенергії. Процедура стала чіткішою: конкретні терміни, зрозумілі критерії, можливість оскаржити рішення. Але разом із цим з'явилась і нова вимога, яка зачепить частину власників приватних будинків.

Якщо на вашій ділянці або навіть у житловому приміщенні фактично працює бізнес — магазинчик, салон краси, кав'ярня чи будь-що інше, що приносить дохід — електроенергію для нього потрібно обліковувати окремо. Тобто потрібен другий лічильник.

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Причина цілком логічна: тарифи для звичайних людей і для підприємців — різні. Побутові споживачі платять 4,32 грн за кіловат-годину, тоді як бізнес розраховується за ринковими цінами, які значно вищі. Тож змішувати ці два типи споживання — означає, по суті, платити менше, ніж мав би.

І якщо виявиться, що бізнес-витрати на світло "сховані" під побутовий тариф — власнику загрожує штраф. Енергетики попереджають: перевірки будуть.

Але є й хороша новина для тих, хто працює вдома на "дистанційці". Якщо ви цілий день за ноутбуком — це все одно вважається побутовим споживанням. Жодного другого лічильника, жодних змін.

Тож якщо ваш дім — це одночасно й місце роботи для клієнтів, варто заздалегідь розібратися з обліком, щоб не отримати неприємний сюрприз від енергетиків.

За словами фахівців енергетичної галузі, випадки неправомірного використання побутового тарифу для бізнесових потреб — не рідкість. "Найчастіше це відбувається не через злий умисел, а через банальну необізнаність. Людина відкрила невеличкий манікюрний кабінет вдома, продовжує платити як за побутове споживання і навіть не підозрює, що порушує правила", — пояснюють у обленерго. Типові помилки — відсутність окремого обліку при наявності касового апарата або офіційної реєстрації ФОП за адресою проживання. Саме реєстрація бізнесу за домашньою адресою нерідко стає підставою для позапланової перевірки з боку енергопостачальника.

Для підприємців, яким необхідно встановити другий лічильник, процедура виглядає наступним чином. Спершу потрібно звернутися до місцевого оператора системи розподілу (ОСР) із заявою та пакетом документів: правовстановлюючі документи на приміщення, свідоцтво про реєстрацію ФОП або юридичної особи, технічні характеристики електроустаткування. Після цього ОСР видає технічні умови на підключення. Вартість самого лічильника класу точності 1 або 2 становить орієнтовно від 800 до 2500 гривень залежно від моделі, а монтажні роботи сертифікованим електриком обійдуться ще у 500–1500 гривень. Увесь процес від подачі заяви до введення приладу в експлуатацію зазвичай займає від 10 до 30 робочих днів.