Які моделі дизельних авто найпопулярніші в Україні: названо топ моделей

Ціхоцька Марія

Які моделі дизельних авто найпопулярніші в Україні: названо топ моделей
Лідером серед нових моделей став Renault Duster. Джерело: Вікіпедія

Минулого місяця український автопарк поповнився 5,1 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами, що на 8% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Із загальної кількості 1,3 тис. становили нові авто, що на 21% більше, ніж торік. 

Ще 3,8 тис. — це вживані дизельні легковики, імпортовані з-за кордону, їх кількість зменшилася на 14%. Про це повідомили в "УкрАвтопромі".

Найпопулярніші нові дизельні авто

Лідером серед нових моделей став Renault Duster, який стабільно утримує популярність в Україні завдяки поєднанню доступної ціни, витривалості, адаптації до складних дорожніх умов і економічних двигунів.

ТОП-5 нових дизельних легковиків:

  • Renault Duster — 259 од.;
  • Volkswagen Touareg — 180 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 151 од.;
  • Škoda Kodiaq — 91 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 75 од.

Попит на вживані дизельні авто

Серед імпортованих уживаних дизельних автомобілів перше місце посів Renault Mégane. Його цінують за доступність у придбанні та недороге обслуговування. За роки присутності на ринку ця модель фактично набула статусу одного з найпопулярніших "народних" автомобілів.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних легковиків:

  • Renault Mégane — 286 од.;
  • Nissan Qashqai — 258 од.;
  • Škoda Octavia — 238 од.;
  • Hyundai Santa Fe — 209 од.;
  • Kia Sorento — 178 од.

