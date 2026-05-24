Якою буде пенсія при зарплаті у 22 тисячі гривень

При офіційній заробітній платі на рівні 22 000 грн орієнтовний розмір майбутньої пенсії може становити від 6 500 до 9 000 грн. Остаточна сума залежить насамперед від тривалості страхового стажу.

Про це повідомляє ПФУ. В Україні розмір пенсії визначається за індивідуальною формулою:

пенсія = середня заробітна плата × індивідуальний коефіцієнт зарплати × коефіцієнт страхового стажу

Орієнтовні розрахунки

Якщо припустити, що вся зарплата 22 000 грн була офіційною, а роботодавець сплачував внески в повному обсязі, можливі такі варіанти:

при 30 роках стажу — приблизно 8 000–8 500 грн;

при 35 роках стажу — близько 9 200–9 500 грн;

при стажі менше 25 років — орієнтовно 6 500–7 500 грн.

Чому пенсія не дорівнює зарплаті

На кінцеву суму впливають кілька факторів:

усереднений показник зарплати: для розрахунку беруть не одну зарплату, а середню за останні роки;

коефіцієнт заробітку: він показує співвідношення вашої зарплати до середньої по країні;

обмеження формули: навіть при високій зарплаті пенсія не розраховується у співвідношенні 1:1.

Як перевірити свої дані

Ознайомитися зі страховим стажем, сумою внесків та зробити попередній розрахунок пенсії можна онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

