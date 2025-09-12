Якій категорії працівників гарантується пенсія у 7 тисяч гривень

В Україні для окремих категорій працівників законодавством гарантований мінімальний розмір пенсії. Зокрема, шахтарі мають право на виплату, що дорівнює трьом прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб. У 2025 році ця сума становить близько 7 тисяч гривень. Така норма передбачена законом № 345-VI "Про підвищення престижності шахтарської праці".

Про це пише Новини. Live. Право на пільгову пенсію мають ті, хто працював у державних аварійно-рятувальних службах вугільної промисловості, займався видобутком корисних копалин, працював у шахтобудівних підприємствах на підземних роботах або є членами сімей таких працівників. Для отримання пенсії за віком на пільгових умовах чоловіки повинні мати щонайменше 25 років страхового стажу, з яких не менше десяти на особливо шкідливих або важких роботах, жінки — 20 років стажу, з них щонайменше 7,5 на таких роботах.

Гарантований державою мінімум для чоловіків, які відпрацювали під землею щонайменше 15 років, і жінок із досвідом не менше 7,5 року становить 80% заробітку, з якого обчислюється пенсія. Водночас сума не може бути меншою за три прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб. Станом на 2025 рік це 7080 гривень.

До того ж за кожен рік роботи в особливо шкідливих або важких умовах до стажу додається ще один рік. Підтвердити право на пільгу можна, подавши до Пенсійного фонду трудову книжку, довідку з підприємства про характер роботи та зайнятість повний робочий день, а також копії наказів щодо результатів атестації робочих місць.

