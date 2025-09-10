Який стаж необхідно мати, щоб вийти на пенсію у 2026 році

В Україні триває пенсійна реформа, яка щороку підвищує вимоги до страхового стажу. Основним критерієм для виходу на заслужений відпочинок залишається кількість років сплачених внесків до Пенсійного фонду.

Про це пише 24 Канал. У 2026-му буде діяти три варіанти виходу на пенсію: у 60, 63 та 65 років.

У 60 років — за наявності не менше 33 років страхового стажу.

— за наявності не менше 33 років страхового стажу. У 63 роки — якщо стажу менше, але він становить від 23 до 32 років.

— якщо стажу менше, але він становить від 23 до 32 років. У 65 років — для тих, хто має мінімальний страховий стаж: від 15 до 24 років.

Динаміка вимог до стажу

2025 рік — мінімум 32 роки для виходу у 60 років.

2026 рік — 33 роки.

2027 рік — 34 роки.

З 2028 року — 35 років.

Якщо стажу виявиться менше ніж 15 років, пенсія не призначається. У такому випадку держава виплачує лише соціальну допомогу — приблизно 2 361 грн (залежно від прожиткового мінімуму).

Що робити, якщо стажу бракує?

Є два варіанти:

Продовжити працювати, щоб накопичити необхідний стаж. Докупити стаж офіційно — за умови, що є фінансова можливість. Це дозволить вийти на пенсію у запланований термін.

